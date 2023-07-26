Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Он умер на 87-м году жизни, коллектив вуза выразил соболезнования его близким. Плескачев 20 лет проработал деканом педиатрического факультета вуза, за это время он опубликовал свыше 50 научных и методических работ.
«Его помнят, ценят и уважают многие поколения педиатров. А его ученики работают по всей стране», — сказано в сообщении.
Ранее пьяный мужчина внезапно умер на пляже в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовчане заявили об умершем человеке у Пригородного автовокзала вечером 4 июля.