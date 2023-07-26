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Умер ученый из Ростова-на-Дону Александр Плескачев

26 июля 2023, 05:26
Фото: 1MI
Умер ученый из Ростова-на-Дону Александр Плескачев
Ушел из жизни преподаватель медицинского вуза в Ростове-на-Дону, ученый, педагог, детский врач Александр Плескачев, сообщает РостГМУ в соцсетях.

Он умер на 87-м году жизни, коллектив вуза выразил соболезнования его близким. Плескачев 20 лет проработал деканом педиатрического факультета вуза, за это время он опубликовал свыше 50 научных и методических работ.

Пьяный мужчина внезапно умер на пляже в Ростовской области
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«Его помнят, ценят и уважают многие поколения педиатров. А его ученики работают по всей стране», — сказано в сообщении.

Ранее пьяный мужчина внезапно умер на пляже в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовчане заявили об умершем человеке у Пригородного автовокзала вечером 4 июля.

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