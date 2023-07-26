Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
По информации «Новости Волгограда», 65-летний мужчина несколько лет назад пришел в гостиницу в Волгоградской области и попросил работу, а также место для проживания. Владелец комплекса согласился ему помочь, но новый постоялец злоупотреблял алкоголем.
«Он несколько раз в пьяном виде оступался на лестнице, но не получал серьезных травм. Однако последний инцидент стал для него смертельным», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники помогли мужчине после падения, но на утро он скончался. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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