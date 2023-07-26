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Уроженец Ростовской области упал с лестницы и погиб в гостинице

26 июля 2023, 14:50
Фото: pxhere.com
Уроженец Ростовской области упал с лестницы и погиб в гостинице
Уроженец Ростовской области оступился на лестнице в гостинице, упал и погиб от полученных травм, пишут СМИ.

По информации «Новости Волгограда», 65-летний мужчина несколько лет назад пришел в гостиницу в Волгоградской области и попросил работу, а также место для проживания. Владелец комплекса согласился ему помочь, но новый постоялец злоупотреблял алкоголем.

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«Он несколько раз в пьяном виде оступался на лестнице, но не получал серьезных травм. Однако последний инцидент стал для него смертельным», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники помогли мужчине после падения, но на утро он скончался. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Ростовской области полицейский на мотоцикле без шлема разбился насмерть.

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