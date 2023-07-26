Ушел из жизни режиссер «Улиц разбитых фонарей» Михаил Мамедов на приеме у врача

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Трагическое событие произошло в понедельник, 24 июля, когда Михаил Мамедов вместе со своей женой посещал поликлинику на Рижском проезде на севере Москвы для запланированного медицинского осмотра. Во время беседы с врачом у режиссера возникли неожиданные проблемы со здоровьем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Несмотря на вызов скорой помощи, спасти жизнь Михаилу Мамедову не удалось, сообщается в публикации в социальных сетях.
Михаил Мамедов был творческой личностью, известной своими работами в кинематографе и театре. Среди его известных произведений — фильмы и сериалы, такие как «Неистовый, яростный, бешеный…», «Паутина», «Такова жизнь», а особенно прославился он как режиссер «Улиц разбитых фонарей». Мамедов также заслуженный деятель искусств России и автор постановок в «Театре Луны» и Театре имени Маяковского. Его талант и вклад в искусство останутся навсегда в памяти тех, кто ценил его творчество.