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В Ростове-на-Дону назвали подробности взрыва запала от гранаты днем 26 июля

26 июля 2023, 10:49
Фото: 46.mchs.gov.ru
В Ростове-на-Дону назвали подробности взрыва запала от гранаты днем 26 июля
В Ростове-на-Дону произошел взрыв запала от гранаты, из-за чего пострадал один человек, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал уточнил, что в доме по улице 2-й Володарского произошел взрыв от запала гранаты, из-за чего жильцы были вынуждены покинуть свои квартиры. Они рассказали, что услышали шум, напоминающий звук взрыва, и немедленно вызвали полицию.

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«Один человек получил травму — мужчина с оторванным пальцем отправлен в больницу. Несколько дней назад он снял квартиру в пятом подъезде», — пишет канал.

Отмечается, что в квартире могут быть еще нескольких запалов, а на месте работают сотрудники полиции и МЧС. Официальных комментариев по поводу произошедшего не было, данные уточняются.

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