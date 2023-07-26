Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Канал уточнил, что в доме по улице 2-й Володарского произошел взрыв от запала гранаты, из-за чего жильцы были вынуждены покинуть свои квартиры. Они рассказали, что услышали шум, напоминающий звук взрыва, и немедленно вызвали полицию.
«Один человек получил травму — мужчина с оторванным пальцем отправлен в больницу. Несколько дней назад он снял квартиру в пятом подъезде», — пишет канал.
Отмечается, что в квартире могут быть еще нескольких запалов, а на месте работают сотрудники полиции и МЧС. Официальных комментариев по поводу произошедшего не было, данные уточняются.
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