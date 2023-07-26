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В Ростовской области могут появиться вооруженные отряды

26 июля 2023, 05:10
Фото: 1MI
Регионы России, в том числе Ростовская область, могут получить право создавать вооруженное отряды, пишут СМИ.

По данным «Московского комсомольца», главам регионов могут дать право создавать вооруженные отряды. Они будут заниматься охраной порядка, а также помогать силовикам в период мобилизации.

«Отряды смогут существовать в виде специализированных ГУП, их представители будут заниматься охраной порядка и борьбой с диверсантами. Представителям этих ГУП временно хотят выдавать оружие», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что деньги на эти цели могут выдавать из федерального бюджета.

Ранее в донском регионе семьи участников СВО получили право первоочередного приема властями. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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