Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
По данным «Московского комсомольца», главам регионов могут дать право создавать вооруженные отряды. Они будут заниматься охраной порядка, а также помогать силовикам в период мобилизации.
«Отряды смогут существовать в виде специализированных ГУП, их представители будут заниматься охраной порядка и борьбой с диверсантами. Представителям этих ГУП временно хотят выдавать оружие», — сказано в сообщении.
Отмечается, что деньги на эти цели могут выдавать из федерального бюджета.
Ранее в донском регионе семьи участников СВО получили право первоочередного приема властями. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.