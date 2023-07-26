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В Ростовской области наказали чиновника, который на грейдере едва не задавил человека

26 июля 2023, 10:19
Фото: pxhere.com
В Ростовской области наказали чиновника, который едва не задавил на грейдере человека
В Ростовской области привлекли к ответственности чиновника из Миллерово, который во время поездки на грейдере чуть не задавил человека, пишет Telegram-канал Don_Mash.

Ранее Telegram-каналы писали, что чиновник решил самостоятельно отремонтировать дорогу на улице Матросова и сел за руль автогрейдера, но не справился с управлением и едва не сбил пешехода.

«Теперь нарушителю выписали штраф, но только за то, что он ехал без прав. Сам он заявил, что в остальном была провокация и человек якобы специально кинулся под грейдер», — сказано в сообщении.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Новочеркасске водитель ВАЗа сбил 17-летнюю девушку вечером 23 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Грейдер#Провокация#Миллерово#Чиновник#Штраф#Пешеход#Новочеркасск#ВАЗ#Дтп
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