Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Ранее Telegram-каналы писали, что чиновник решил самостоятельно отремонтировать дорогу на улице Матросова и сел за руль автогрейдера, но не справился с управлением и едва не сбил пешехода.
«Теперь нарушителю выписали штраф, но только за то, что он ехал без прав. Сам он заявил, что в остальном была провокация и человек якобы специально кинулся под грейдер», — сказано в сообщении.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Новочеркасске водитель ВАЗа сбил 17-летнюю девушку вечером 23 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.