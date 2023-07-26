В декабре прошлого года Николин дезертировал с фронта и бежал в Новошахтинск. На вооруженного человека в камуфляже обратили внимание полицейские. Они попросили его предъявить документы, после чего Николин открыл стрельбу и ранил одного из силовиков. Его жизнь спасли медики.