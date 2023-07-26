Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В МВД рассказали, что силовики пришли с проверкой складской комплекс в Аксайском районе. Предположительно, оно принадлежит Ozon. Целью правоохранителей было найти нелегальных мигрантов.
В результате операции обнаружить удалось более 108 нарушений миграционного законодательства. Возбуждено несколько административных дел и даже уголовных. Они связаны с использованием мигрантами поддельных документов для проживания в России.
Сообщается, что 64 нелегальных мигранта вернутся на родину.
СМИ пишут, что в России регионы, в том числе Ростовская область, могут получить право создавать вооруженные отряды. Право на создание таких ополчений передадут главам субъектов.
Такие отряды будут заниматься охраной порядка и борьбой с диверсантами, а также помощью силовикам в период мобилизации. Ополчение сможет существовать в виде специализированных ГУП, им будут временно выдавать оружие.
Финансировать эти вооруженные отряды будет федеральный бюджет.
Власти инициативу пока официально не комментировали. В каком виде и когда она сможет быть осуществлена, пока неизвестно.
В Ростовской области завершилось уголовное расследование в отношении экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина. Его обвиняют в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В декабре прошлого года Николин дезертировал с фронта и бежал в Новошахтинск. На вооруженного человека в камуфляже обратили внимание полицейские. Они попросили его предъявить документы, после чего Николин открыл стрельбу и ранил одного из силовиков. Его жизнь спасли медики.
В период расследования дезертир находился под стражей. Теперь же он ожидает суда.
Нападение Николина на полицейских вызвало большую шумиху. На поиски дезертира ушло около суток. Жителей Новошахтинска просили не выходить из дома без надобности и не выпускать туда детей. Ситуацию прокомментировал и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он заявил, что готов взять Николина на поруки.
ЧП произошло на 2-й улице Володарского в Ростове. Там у неустановленного мужчины в руках взорвалась граната. СМИ пишут, что у него оторвало несколько пальцев.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Дома у пострадавшего они, как пишет SHOT, нашли и другие боеприпасы. Их обезвреживанием занимались саперы.
По неподтверждённым данным, виновник происшествия мог привести гранату из зоны СВО. Очевидцы сообщают, что он назвал ее «трофейной» и хотел похвастаться знакомым, однако не совладал с боеприпасом.
Официальных комментариев об инциденте пока не поступало.