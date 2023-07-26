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В Ростовской области накрыли склад Ozon из-за мигрантов и думают о народном ополчении

26 июля 2023, 15:13
Фото: Киреева Вероника/cc by sa 4.0
В Ростовской области ищут нелегальных мигрантов и думают о народном ополчении
В Ростовской области силовики пришли на склад Ozon в поисках нелегальных мигрантов, тем временем Следком передал в суд дело стрелка из Новошахтинска, неизвестный мужчина подорвался на гранате в доме на Вертолетном поле, а регион может получить право на создание вооруженного ополчения.

В поисках мигрантов

В МВД рассказали, что силовики пришли с проверкой складской комплекс в Аксайском районе. Предположительно, оно принадлежит Ozon. Целью правоохранителей было найти нелегальных мигрантов.

В результате операции обнаружить удалось более 108 нарушений миграционного законодательства. Возбуждено несколько административных дел и даже уголовных. Они связаны с использованием мигрантами поддельных документов для проживания в России.

Сообщается, что 64 нелегальных мигранта вернутся на родину.

Сообщается, что 64 нелегальных мигранта вернутся на родину.
Видео: 61.мвд.рф
Силовики нагрянули на склад Ozon в Ростовской области в поисках нелегальных мигрантов
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Народное ополчение

СМИ пишут, что в России регионы, в том числе Ростовская область, могут получить право создавать вооруженные отряды. Право на создание таких ополчений передадут главам субъектов.

Такие отряды будут заниматься охраной порядка и борьбой с диверсантами, а также помощью силовикам в период мобилизации. Ополчение сможет существовать в виде специализированных ГУП, им будут временно выдавать оружие.

Финансировать эти вооруженные отряды будет федеральный бюджет.

Власти инициативу пока официально не комментировали. В каком виде и когда она сможет быть осуществлена, пока неизвестно.

В Ростовской области могут организовать вооруженное народное ополчение
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Суд над стрелком

В Ростовской области завершилось уголовное расследование в отношении экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина. Его обвиняют в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В декабре прошлого года Николин дезертировал с фронта и бежал в Новошахтинск. На вооруженного человека в камуфляже обратили внимание полицейские. Они попросили его предъявить документы, после чего Николин открыл стрельбу и ранил одного из силовиков. Его жизнь спасли медики.

В Ростовской области завершилось уголовное расследование в отношении экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина. Его обвиняют в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.В Ростовской области завершилось уголовное расследование в отношении экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина. Его обвиняют в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В Ростовской области завершилось уголовное расследование в отношении экс-бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина. Его обвиняют в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Фото: СУ СКР по Ростовской области

В период расследования дезертир находился под стражей. Теперь же он ожидает суда.

Нападение Николина на полицейских вызвало большую шумиху. На поиски дезертира ушло около суток. Жителей Новошахтинска просили не выходить из дома без надобности и не выпускать туда детей. Ситуацию прокомментировал и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он заявил, что готов взять Николина на поруки.

Бойца ЧВК «Вагнер» осудят за ранение полицейского в Новошахтинске в декабре 2022 года
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Подорвавшийся на гранате

ЧП произошло на 2-й улице Володарского в Ростове. Там у неустановленного мужчины в руках взорвалась граната. СМИ пишут, что у него оторвало несколько пальцев.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Дома у пострадавшего они, как пишет SHOT, нашли и другие боеприпасы. Их обезвреживанием занимались саперы.

По неподтверждённым данным, виновник происшествия мог привести гранату из зоны СВО. Очевидцы сообщают, что он назвал ее «трофейной» и хотел похвастаться знакомым, однако не совладал с боеприпасом.

Официальных комментариев об инциденте пока не поступало.

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