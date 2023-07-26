rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Изображение материала

В Ростовской области установили лимиты на убийства животных

26 июля 2023, 16:44
Фото: 1MI
В Ростовской области утвердили охотничьи лимиты на животных, которые будут действовать до 1 августа 2024 года, сообщили в правительстве региона.

Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев. Контролировать соблюдение правил будет глава Минприроды области.

Самый большой лимит установлен на добычу европейских косуль — 452 особи, далее идут европейский и пятнистый олени — 163 и 88, соответственно. Кроме того, разрешено добыть 75 барсуков и 41 лося.

Зоозащитница рассказала, почему в Ростове объявили охоту на уличных собак
Узнать подробнее

Всего в списке оказались сотни животных.

Ранее зоолог рассказал, почему в Ростовской области стало много волков. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого миллионный штраф получили два жителя Ростовской области за охоту в природном парке.

Читайте также:
Миллионный штраф получили два жителя Ростовской области за охоту в природном парке
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Убийства животных#Охотничьи лимиты#Минприрода#Европейская косуля#Василий Голубев#Европейский олень#Лось#Животные#Штраф#Пятнистый олень#Барсук#Волки#Природный парк
Подпишитесь
В Ростовской области накрыли склад Ozon из-за мигрантов и думают о народном ополчении
Сегодня, 15:13
Самокатчики стали причиной ДТП и кошмаром для жителей Новочеркасска
Сегодня, 15:07
Опасные места для детей показали на карте в Ростовской области
Сегодня, 16:08
Суд признал, что донской Минтранс помогал конкретным фирмам получать госконтракты
Сегодня, 14:52
Подорвавшийся на гранате мужчина в Ростове мог привезти ее из зоны СВО
Сегодня, 14:49
Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал о событиях СВО в июле 2023
Сегодня, 14:01