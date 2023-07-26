Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
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Соответствующий документ подписал губернатор Василий Голубев. Контролировать соблюдение правил будет глава Минприроды области.
Самый большой лимит установлен на добычу европейских косуль — 452 особи, далее идут европейский и пятнистый олени — 163 и 88, соответственно. Кроме того, разрешено добыть 75 барсуков и 41 лося.
Всего в списке оказались сотни животных.
Ранее зоолог рассказал, почему в Ростовской области стало много волков. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого миллионный штраф получили два жителя Ростовской области за охоту в природном парке.