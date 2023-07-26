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Водитель иномарки в Ростове-на-Дону сбил ребенка вечером 25 июля

26 июля 2023, 06:43
Фото: 1MI
Водитель иномарки в Ростове-на-Дону сбил ребенка вечером 25 июля
В Ростове-на-Дону водитель автомобиля во вторник, 29 июля, сбил на переходе ребенка, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось вечером возле дома № 19 «А» на улице Космонавтов. Водитель кроссовера Toyota Venza проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора и сбил 14-летнего подростка. Мать пострадавшего мальчика обратилась за помощью в медицинское учреждение.

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Фото: ГИБДД по РО.

«В результате проверки наличия алкоголя в организме водителя установили, что он был трезв. В данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области полицейский на мотоцикле без шлема разбился насмерть. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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