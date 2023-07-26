Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Врачи городской больницы №20 провели уникальную операцию по удалению у новорожденного гигантской опухоли в крестцово-копчиковой области. При весе малыша в 2,6 килограмма масса новообразования составила 1,6 килограмма.
Медики смогли провести операцию так, что удаление опухоли не повлияло на функции органов малого таза, не были повреждены и нервные окончания спинного мозг и сосудов.
«Удаление такого рода опухоли непосредственно после рождения является определяющим в прогнозе дальнейшей жизни. Прооперированные дети, учитывая сложность патологии, в первые годы жизни находятся под обязательным наблюдением детских хирургов и онкологов», — заключили специалисты.
Ранее операции с участием роботов начали проводить в Ростове-на-Дону.