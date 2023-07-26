rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Изображение материала

Врачи в Ростове удалили младенцу гигантскую опухоль в половину его веса

26 июля 2023, 14:54
Фото: pxhere.com
Гигантскую опухоль у младенца удалили врачи в Ростове
Опухоль, весившую 1,6 килограмм, удалили ростовские врачи у новорожденного, рассказали в правительстве региона.

Врачи городской больницы №20 провели уникальную операцию по удалению у новорожденного гигантской опухоли в крестцово-копчиковой области. При весе малыша в 2,6 килограмма масса новообразования составила 1,6 килограмма.

Медики смогли провести операцию так, что удаление опухоли не повлияло на функции органов малого таза, не были повреждены и нервные окончания спинного мозг и сосудов.

Ростовский врач рассказал, что поможет навсегда забыть про геморрой
Узнать подробнее

«Удаление такого рода опухоли непосредственно после рождения является определяющим в прогнозе дальнейшей жизни. Прооперированные дети, учитывая сложность патологии, в первые годы жизни находятся под обязательным наблюдением детских хирургов и онкологов», — заключили специалисты.

Ранее операции с участием роботов начали проводить в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Пенсионер выстрелил в столб и случайно ранил себя в лицо в РостовеУшел из жизни режиссер «Улиц разбитых фонарей» Михаил Мамедов на приеме у врачаВрач рассказал, как жителям Ростовской области не заразиться холерой от мигрантов
#Алина Заярная#Ростовские врачи#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Труд нелегальных мигрантов использовал склад OZON в Ростовской области
Сегодня, 08:56
Самокатчики стали причиной ДТП и кошмаром для жителей Новочеркасска
Сегодня, 15:07
Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал о событиях СВО в июле 2023
Сегодня, 14:01
Суд признал, что донской Минтранс помогал конкретным фирмам получать госконтракты
Сегодня, 14:52
Уроженец Ростовской области упал с лестницы и погиб в гостинице
Сегодня, 14:50