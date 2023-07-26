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Ядовитые пауки появились в Ростовской области

26 июля 2023, 09:08
Фото: Chuck Evans(mcevan)”/cc by 2.5/wikimedia.org
Ядовитые пауки появились в Ростовской области
В Ростовской области заметили ядовитого паука в садоводческом товариществе «Маяк», сообщают СМИ.

Фотографию ядовитого паука прислали подписчики в газету «Молот». По информации издания, они заметили каракурта, которого еще называют «черной вдовой».

«Этот вид пауков может быть смертельно опасен. Недавно каракурты были обнаружены в Таганроге, где укусили местного жителя, в результате его долго лечили», — сказано в сообщении.

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Кандидат биологических наук Александр Липкович рассказал изданию, что, вероятно, личинки паука попали в Ростов со стороны Таганрогского залива, так как ветер способен разносить их на десятки километров.

Он добавил, что встреча с каракуртом особенно опасна в конце лета, когда самки откладывают яйца и защищают своих потомство.

Ранее в Ростове местный «Человек-паук» пытался уйти от полиции по крышам большегрузов.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Ядовитые пауки#Садоводческое товарищество#Маяк#Опасность#Каракурт#Черная вдова
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