Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Фотографию ядовитого паука прислали подписчики в газету «Молот». По информации издания, они заметили каракурта, которого еще называют «черной вдовой».
«Этот вид пауков может быть смертельно опасен. Недавно каракурты были обнаружены в Таганроге, где укусили местного жителя, в результате его долго лечили», — сказано в сообщении.
Кандидат биологических наук Александр Липкович рассказал изданию, что, вероятно, личинки паука попали в Ростов со стороны Таганрогского залива, так как ветер способен разносить их на десятки километров.
Он добавил, что встреча с каракуртом особенно опасна в конце лета, когда самки откладывают яйца и защищают своих потомство.
Ранее в Ростове местный «Человек-паук» пытался уйти от полиции по крышам большегрузов.