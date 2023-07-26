Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Юрист подчеркивает, что законопроект, предполагающий ужесточение ответственности за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины, принят во втором и третьем чтении в Госдуме.
Размер штрафа за такое административное правонарушение определен от 10 до 30 тысяч рублей. Напомним, что пока поправки не приняты, размер штрафа за неявку в военкомат составляет от 500 до трех тысяч рублей.
«Однако в законопроекте есть упоминание, что штраф грозит только в случае неявки без уважительной причины. Уважительной причиной, например, может считаться состояние здоровья», — разъясняет Антон Габович.
Однако собеседник добавляет, что пока еще не следует исключать возможных корректировок.
«Дело в том, что сейчас законопроект поступит на рассмотрение в Совет Федерации. И только после того, как сенаторы изучат его и проголосуют за новые поправки, законопроект поступит на подпись к главе государства», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, как будут штрафовать ростовчан за сокрытие от военкомата нового места жительства и работы.