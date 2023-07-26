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Юрист рассказал, как ростовчане будут платить 30 тысяч штрафа за неявку в военкомат

26 июля 2023, 07:49
Фото: 1MI
Как ростовчане будут платить 30 тысяч штрафа за неявку в военкомат
Законопроект, который вносит изменения в Кодекс об административных нарушениях, подготовлен. Согласно новым поправкам, теперь за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины ростовчанам грозит штраф до 30 тысяч рублей, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Юрист подчеркивает, что законопроект, предполагающий ужесточение ответственности за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины, принят во втором и третьем чтении в Госдуме.

Размер штрафа за такое административное правонарушение определен от 10 до 30 тысяч рублей. Напомним, что пока поправки не приняты, размер штрафа за неявку в военкомат составляет от 500 до трех тысяч рублей.

«Однако в законопроекте есть упоминание, что штраф грозит только в случае неявки без уважительной причины. Уважительной причиной, например, может считаться состояние здоровья», — разъясняет Антон Габович.

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Однако собеседник добавляет, что пока еще не следует исключать возможных корректировок.

«Дело в том, что сейчас законопроект поступит на рассмотрение в Совет Федерации. И только после того, как сенаторы изучат его и проголосуют за новые поправки, законопроект поступит на подпись к главе государства», — резюмирует юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, как будут штрафовать ростовчан за сокрытие от военкомата нового места жительства и работы.

Ростовчан будут штрафовать за сокрытие от военкомата нового места жительства и работы
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