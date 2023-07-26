Зотов: Запрет на провоз жидкостей в ручной клади в России

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Если емкость больше 100 мл, но не полностью заполнена, ее провозить запрещено, пишет ИА RuNews24.ru
Председатель ООП Зотов напомнил, что в аэропорту Хельсинки разрешен провоз всех типов жидкостей уже давно.
Наша инициатива заключается в том, чтобы разрешить провоз жидкостей в тех аэропортах, где есть сканеры, позволяющие определить химический состав веществ. Например, московский авиакомплекс и другие аэропорты уже используют такие устройства, которые могут определить сотни химических веществ, перевозимых пассажирами. Поэтому можно точно определить, что это вода, и здесь вопрос касается не безопасности, а комфорта пассажиров, подчеркнул Зотов.
В тех аэропортах, где нет необходимого оборудования для проверки, ограничение на провоз жидкостей следует сохранить, добавил председатель ООП.