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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

Зотов: Запрет на провоз жидкостей в ручной клади в России

26 июля 2023, 08:42
С 2007 года в России запрещено провозить жидкости в ручной клади, если объем емкости превышает 100 миллилитров. Однако можно провозить жидкости общим объемом до 1 литра, но только в емкостях до 100 мл.

Если емкость больше 100 мл, но не полностью заполнена, ее провозить запрещено, пишет ИА RuNews24.ru

Председатель ООП Зотов напомнил, что в аэропорту Хельсинки разрешен провоз всех типов жидкостей уже давно.

Наша инициатива заключается в том, чтобы разрешить провоз жидкостей в тех аэропортах, где есть сканеры, позволяющие определить химический состав веществ. Например, московский авиакомплекс и другие аэропорты уже используют такие устройства, которые могут определить сотни химических веществ, перевозимых пассажирами. Поэтому можно точно определить, что это вода, и здесь вопрос касается не безопасности, а комфорта пассажиров, подчеркнул Зотов.

В тех аэропортах, где нет необходимого оборудования для проверки, ограничение на провоз жидкостей следует сохранить, добавил председатель ООП.

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