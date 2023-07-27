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Автобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской области

27 июля 2023, 13:23
Фото: 1MI
Автобус с 44 пассажирами попал в смертельное ДТП в Ростовской области
В Ростовской области один человек погиб в столкновении автобуса и грузовика, сообщили в региональном УГИБДД.

В четверг, 27 июля, на участке дороги М-4 «Дон» водитель автобуса, который выполнял рейс по маршруту из Нижнего Новгорода в Дивноморский, не соблюдал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. В результате он столкнулся с «Уралом».

Виновника ДТП нашли мертвым в машине в Ростовской области
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Автобус с 44 пассажирами попал в смертельное ДТП в Ростовской области
Видео: ТГ Ростов Главный

От полученных травм скончался 54-летний водитель автобуса и получил ранения один из пассажиров. Сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.

Добавим, что всего в салоне автобуса находились 44 пассажира.

Ранее виновника ДТП нашли мертвым в машине в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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