В четверг, 27 июля, на участке дороги М-4 «Дон» водитель автобуса, который выполнял рейс по маршруту из Нижнего Новгорода в Дивноморский, не соблюдал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. В результате он столкнулся с «Уралом».