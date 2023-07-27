Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В четверг, 27 июля, на участке дороги М-4 «Дон» водитель автобуса, который выполнял рейс по маршруту из Нижнего Новгорода в Дивноморский, не соблюдал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. В результате он столкнулся с «Уралом».
От полученных травм скончался 54-летний водитель автобуса и получил ранения один из пассажиров. Сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства происшествия.
Добавим, что всего в салоне автобуса находились 44 пассажира.
Ранее виновника ДТП нашли мертвым в машине в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.