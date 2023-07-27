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Бастрыкину доложат о расследовании дела после гибели ребенка в аквапарке в Ростове

27 июля 2023, 10:24
Фото: СУ СКР по Ростовской области
Бастрыкину доложат о расследовании дела после гибели ребенка в аквапарке в Ростове
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с гибелью ребенка в Ростове-на-Дону, сообщили в СКР.

Напомним, что в среду, 26 июля, в аквапарке «Осьминожек» утонул четырехлетний мальчик. Проведенные реанимационные мероприятия не помогли.

После этого возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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«Председатель СК России поручил руководителю регионального УСКР доложить о предварительных результатах расследования. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в Следкоме.

Ранее очевидцы рассказали, как пытались спасти ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону.

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