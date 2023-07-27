Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Напомним, что в среду, 26 июля, в аквапарке «Осьминожек» утонул четырехлетний мальчик. Проведенные реанимационные мероприятия не помогли.
После этого возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и сейчас устанавливаются все обстоятельства.
«Председатель СК России поручил руководителю регионального УСКР доложить о предварительных результатах расследования. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в Следкоме.
Ранее очевидцы рассказали, как пытались спасти ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону.