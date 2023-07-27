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Болельщики ФК «Ростов» смогут бесплатно добраться на матч команды 29 июля

27 июля 2023, 13:19
Фото: rostovgazeta.ru
Болельщики ФК «Ростов» смогут бесплатно добраться на матч команды 29 июля
В день матча ФК «Ростов» с «Зенитом» болельщики смогут бесплатно добраться на стадион «Ростов Арена», сообщили в администрации города.

В Ростове 29 июля состоится матч между футбольными клубами «Ростов» и «Зенит». Транспортные компании города решили поддержать команду Валерия Карпина и предоставить право бесплатного проезда на общественном транспорте болельщикам желто-синих.

Бесплатно проехать на автобусе можно будет с 18.00. Для этого нужно показать водителю электронный или бумажный билет на игру.

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Также власти организовали дополнительный график для общественного транспорта, чтобы болельщикам было удобней добраться до «Ростов Арены». Власти напомнили, что туда ходят автобусы №39, 8, 49, 65а и троллейбус №7.

Ранее футбольный клуб «Ростов» все-таки смог рассчитаться за трансфер Понтуса Алмквиста.

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