Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В Ростове 29 июля состоится матч между футбольными клубами «Ростов» и «Зенит». Транспортные компании города решили поддержать команду Валерия Карпина и предоставить право бесплатного проезда на общественном транспорте болельщикам желто-синих.
Бесплатно проехать на автобусе можно будет с 18.00. Для этого нужно показать водителю электронный или бумажный билет на игру.
Также власти организовали дополнительный график для общественного транспорта, чтобы болельщикам было удобней добраться до «Ростов Арены». Власти напомнили, что туда ходят автобусы №39, 8, 49, 65а и троллейбус №7.
Ранее футбольный клуб «Ростов» все-таки смог рассчитаться за трансфер Понтуса Алмквиста.