rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Изображение материала

Члена ростовской банды осудили за вымогательство и расстрел бизнесмена

27 июля 2023, 10:07
Фото: pxhere.com
Члена ростовской банды осудили за вымогательство и расстрел бизнесмена
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который вымогал деньги у бизнесмена, сообщили в региональном УФСБ.

Обвиняемым оказался Виктор Саенко, который захотел разбогатеть и вступил в группировку, возглавляемую Нодаром Асояном по кличке Нодар Руставский. В 2013 году фигурант вместе с подельниками потребовал от одного из предпринимателей в Ростове передать им 7,2 миллиона рублей, будто в качестве погашения долга. Когда предприниматель отказался, ему нанесли травмы, в том числе с использованием травматического оружия.

Лже-сотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у донских бизнесменов
Узнать подробнее

Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело и теперь Первомайский районный суд приговорил Саенко к 8 лет годам лишения свободы, а также оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Ростовский областной суд оставил приговор районного суда без изменений.

Ранее двух ростовских полицейских заподозрили в вымогательстве 2,5 миллиона рублей.

Читайте также:
Лже-сотрудники Роспотребнадзора вымогают деньги у донских бизнесменовБратья вымогали у знакомой деньги и убили ее мужа в Ростовской областиВ Ростовской области лже-инспектор Ространснадзора вымогал деньги у водителей фур
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Вымогательство#Бизнесмен#Нодар Асоян#Виктор Саенко#УФСБ#Нодар Руставский#Предприниматели#Травматическое оружие#Уголовное дело#Оштрафование#Полицейские#Ростовский областной суд#Первомайский районный суд
Подпишитесь
Очевидцы рассказали, как пытались спасти ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:57
Зоолог разъяснил, в чем опасность паука-каракурта в Ростове, и что делать при укусе
Сегодня, 07:22
Следы тротила нашли в направлявшемся из Турции в Ростов-на-Дону судне
Сегодня, 07:18
Стоматолог рассказала, почему ростовчанам не следует лепить на зубы «домашние» пломбы
Сегодня, 07:08
Спасатель рассказал, как выбраться из водоворота в Дону
Сегодня, 07:17
Очевидцы рассказали, как пытались спасти ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:57