Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Обвиняемым оказался Виктор Саенко, который захотел разбогатеть и вступил в группировку, возглавляемую Нодаром Асояном по кличке Нодар Руставский. В 2013 году фигурант вместе с подельниками потребовал от одного из предпринимателей в Ростове передать им 7,2 миллиона рублей, будто в качестве погашения долга. Когда предприниматель отказался, ему нанесли травмы, в том числе с использованием травматического оружия.
Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело и теперь Первомайский районный суд приговорил Саенко к 8 лет годам лишения свободы, а также оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Ростовский областной суд оставил приговор районного суда без изменений.
Ранее двух ростовских полицейских заподозрили в вымогательстве 2,5 миллиона рублей.