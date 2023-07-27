Обвиняемым оказался Виктор Саенко, который захотел разбогатеть и вступил в группировку, возглавляемую Нодаром Асояном по кличке Нодар Руставский. В 2013 году фигурант вместе с подельниками потребовал от одного из предпринимателей в Ростове передать им 7,2 миллиона рублей, будто в качестве погашения долга. Когда предприниматель отказался, ему нанесли травмы, в том числе с использованием травматического оружия.