Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Подозреваемым оказался 31-летний житель Шахт, который создал обогатительную фабрику на территории промышленной площадки бывшей шахты «Юбилейная» и тайно добывал уголь без необходимых лицензий. Он маскировал свою деятельность под переработку щебенки.
За последние три года незаконной работы предприниматель получил более 100 миллионов рублей. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства, а на имущество подозреваемого наложили арест.
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