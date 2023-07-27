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Донской бизнесмен заработал 100 млн рублей на незаконной добыче угля

27 июля 2023, 10:50
Фото: pxhere.com
Донской бизнесмен заработал 100 млн рублей на незаконной добыче угля
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена, занимавшегося незаконной добычей угля, сообщили в региональном УФСБ.

Подозреваемым оказался 31-летний житель Шахт, который создал обогатительную фабрику на территории промышленной площадки бывшей шахты «Юбилейная» и тайно добывал уголь без необходимых лицензий. Он маскировал свою деятельность под переработку щебенки.

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За последние три года незаконной работы предприниматель получил более 100 миллионов рублей. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства, а на имущество подозреваемого наложили арест.

Читайте также о том, как гендиректора компании в Ростове подозревают в уклонении от налогов на 46 миллионов рублей.

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