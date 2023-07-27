Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Проведенная проверка показала, что сотрудники предприятия в специальной системе добавили информацию о 8,6 тонны пастеризованного молока. Но сделали это так, что теперь невозможно отследить, из какого сырья его изготовили.
«Если такое происходит на производстве, то это является нарушением. От предприятия потребовали не допускать подобного в работе», — сказано в сообщении.
Ранее другому донскому предприятию запретили производить молочную продукцию. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что в России могут ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом.