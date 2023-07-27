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Донской молокозавод делал продукцию из неизвестного сырья

27 июля 2023, 08:31
Фото: pxhere.com
Донской молокозавод изготовлял продукцию из неизвестного сырья
В Ростовской области выявили нарушения в работе молочного завода «Орловский», сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Проведенная проверка показала, что сотрудники предприятия в специальной системе добавили информацию о 8,6 тонны пастеризованного молока. Но сделали это так, что теперь невозможно отследить, из какого сырья его изготовили.

«Если такое происходит на производстве, то это является нарушением. От предприятия потребовали не допускать подобного в работе», — сказано в сообщении.

В России могут ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом
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Ранее другому донскому предприятию запретили производить молочную продукцию. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что в России могут ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом.

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