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Дорожники рассказали, как борются с адской жарой на М-4 «Дон» в Ростовской области

27 июля 2023, 15:42
Фото: mv.rosavtodor.gov.ru
Дорожники рассказали, как борются с адской жарой на М-4 «Дон» в Ростовской области
Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области регулярно поливают водой для борьбы с жарой, рассказали в ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».

В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +37 градусов. Дорожники для борьбы с жарой проливают проезжую часть водой в наиболее опасных местах, к ним относятся спуски, подъемы, места разгона и торможения. Это делается для уменьшения нагрева асфальта. В противном случае на дороге могут образоваться колеи, провоцирующие ДТП.

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Также техника пропахивает вдоль проезжей части почву, создавая таким образом полосу, через которую не может пробраться низовой ландшафтный пожар. «Это превентивная мера, чтобы в случае происшествий не допустить подступа огня к дороге и обеспечить беспрерывный проезд», — говорят специалисты.

Ранее ростовчане начали падать в обморок из-за страшной жары в автобусах.

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