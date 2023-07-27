Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +37 градусов. Дорожники для борьбы с жарой проливают проезжую часть водой в наиболее опасных местах, к ним относятся спуски, подъемы, места разгона и торможения. Это делается для уменьшения нагрева асфальта. В противном случае на дороге могут образоваться колеи, провоцирующие ДТП.
Также техника пропахивает вдоль проезжей части почву, создавая таким образом полосу, через которую не может пробраться низовой ландшафтный пожар. «Это превентивная мера, чтобы в случае происшествий не допустить подступа огня к дороге и обеспечить беспрерывный проезд», — говорят специалисты.
Ранее ростовчане начали падать в обморок из-за страшной жары в автобусах.