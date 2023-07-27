В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +37 градусов. Дорожники для борьбы с жарой проливают проезжую часть водой в наиболее опасных местах, к ним относятся спуски, подъемы, места разгона и торможения. Это делается для уменьшения нагрева асфальта. В противном случае на дороге могут образоваться колеи, провоцирующие ДТП.