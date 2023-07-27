Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
ДТП сегодня произошло на трассе «Азов — Самарское». Там водитель ГАЗ 3507, поворачивая налево, влетел в легковушку ВАЗ 21114. Он в нарушение правил ПДД совершал маневр обгона в неположенном месте.
В результате жесткого удара от передней части легковушки осталась груда металла. Ее водитель и пассажир получили травмы.
Правоохранительные органы сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.
Также сегодня автобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской области.