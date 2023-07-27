rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Изображение материала

Два человека пострадали в результате жесткого ДТП с грузовиком в Ростовской области

27 июля 2023, 15:20
Фото: 1MI
Два человека получили травмы в результате столкновения грузовика с легковушкой
Два человека получили травмы в результате столкновения грузовика с легковушкой в Ростовской области, рассказали в ГИБДД.

ДТП сегодня произошло на трассе «Азов — Самарское». Там водитель ГАЗ 3507, поворачивая налево, влетел в легковушку ВАЗ 21114. Он в нарушение правил ПДД совершал маневр обгона в неположенном месте.

В результате жесткого удара от передней части легковушки осталась груда металла. Ее водитель и пассажир получили травмы.

Из-за ДТП на Доватора огромная пробка сковала Западный в Ростове
Узнать подробнее

Правоохранительные органы сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Также сегодня автобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской области.

Читайте также:
Автобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской областиВиновника ДТП нашли мертвым в машине в Ростовской областиМассовое ДТП спровоцировало пробку на трассе «Ростов — Волгодонск» 26 июля
#Дтп#Виктория Прутковская#Происшествие#Полиция#Происшествия#Новости#Ростовская область#Азов
Подпишитесь
В Ростове проверяют бассейны после гибели ребенка и думают о строительстве канатки
Сегодня, 14:42
Автобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской области
Сегодня, 13:23
В Новочеркасске не спешат возбуждать дело из-за жестокого убийства домашней собаки
Сегодня, 10:26
Болельщики ФК «Ростов» смогут бесплатно добраться на матч команды 29 июля
Сегодня, 13:19
В Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах
Сегодня, 12:40
Инспектора ДПС в Ростове-на-Дону поймали на взятке в 100 тысяч рублей
Сегодня, 12:32