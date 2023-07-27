Эскалация и возможные поставки: Военный историк предупреждает о будущем

Говоря о будущих поставках оружия, Кнутов указал на возможность появления противотанковых вертолетов типа «Apache». Такой шаг будет рассматриваться в контексте формирования польско-литовского контингента на Западной Украине. Специалист отмечает, что ранее глава НАТО уже высказывал мысль о принятии Украины в состав НАТО по частям, что может предполагать расчленение Украины странами альянса.