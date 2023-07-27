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Эскалация и возможные поставки: Военный историк предупреждает о будущем

27 июля 2023, 08:42
Эксклюзивное интервью для ИА RuNews24.ru с военным историком, директором музея войск ПВО Юрием Альбертовичем Кнутовым, подняло вопросы о будущем и возможных тенденциях.

Кнутов предупредил о растущей опасности эскалации и обратил внимание на аспекты связанные с поставками вооружений, пишет ИА RuNews24.ru

Одним из опасных факторов, на который обратил внимание специалист, является возможность передачи Украине истребителей F-16, которые способны нести ядерное оружие типа B61. Это вызывает особую тревогу, учитывая местонахождение ядерных бомб на базах в некоторых европейских странах. Кнутов считает, что передача таких истребителей может стать прологом для передачи Украине тактического ядерного оружия.

Говоря о будущих поставках оружия, Кнутов указал на возможность появления противотанковых вертолетов типа «Apache». Такой шаг будет рассматриваться в контексте формирования польско-литовского контингента на Западной Украине. Специалист отмечает, что ранее глава НАТО уже высказывал мысль о принятии Украины в состав НАТО по частям, что может предполагать расчленение Украины странами альянса.

Эти предсказания и размышления вызывают серьезные вопросы о геополитической ситуации в регионе и потенциальных последствиях для мировой безопасности. Ситуация требует тщательного наблюдения и дипломатического урегулирования, чтобы предотвратить вооруженные конфликты и сохранить мир в этой части света.

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