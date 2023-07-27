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Фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта пройдет в Ростове-на-Дону 12 августа

27 июля 2023, 14:16
Фото: pxhere.com
Фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта пройдет в Ростове-на-Дону 12 августа
В Ростове-на-Дону 12 августа проведут фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная классика», сообщили в правительстве региона.

Мероприятия пройдут на гребном канале «Дон», вход для всех будет бесплатный. Площадки станут доступны с 09.00 мск до 20.00.

Участники покажут то, чему научились, и смогут посоревноваться в категориях уличного спорта. Подготовили активности и для гостей, в том числе мастер-классы и показательные выступления по скейтборду, футбольному фристайлу и панна-футболу.

Фестиваль «Осада Азова» проведут в Ростовской области 5 августа
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«Участники фестиваля смогут попробовать свои силы в специальном конкурсе Росмолодежи и выиграть грант до 1,5 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что фестиваль «Осада Азова» проведут в Ростовской области 5 августа.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Фестиваль#Уличная культура#Экстрим-спорт#12 августа
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