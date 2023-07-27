Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Мероприятия пройдут на гребном канале «Дон», вход для всех будет бесплатный. Площадки станут доступны с 09.00 мск до 20.00.
Участники покажут то, чему научились, и смогут посоревноваться в категориях уличного спорта. Подготовили активности и для гостей, в том числе мастер-классы и показательные выступления по скейтборду, футбольному фристайлу и панна-футболу.
«Участники фестиваля смогут попробовать свои силы в специальном конкурсе Росмолодежи и выиграть грант до 1,5 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что фестиваль «Осада Азова» проведут в Ростовской области 5 августа.