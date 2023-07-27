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Футбольный клуб «Ростов» все-таки смог рассчитаться за трансфер Понтуса Алмквиста

27 июля 2023, 11:51
Фото: ФК «Ростов»
Футбольный клуб «Ростов» все-таки смог рассчитаться за трансфер Понтуса Алмквиста
ФК «Ростов» смог, наконец, перевести деньги в шведский банк «Норрчепингу» за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста, теперь желто-синие надеются, что с них снимут запрет на регистрацию новых игроков, пишут спортивные медиа.

Футбольный клуб «Ростов» смог перевести деньги шведскому «Норрчепингу» за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста. Ранее банк возвращал деньги ростовчанам из-за антироссийских санкций.

РФС обещает ФК «Ростов» помочь снять санкции на регистрацию новых игроков
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Теперь желто-синие надеются, что с них снимут запрет на регистрацию новых игроков. Ситуация ее находится под вопросом. Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил «Матч ТВ», что переговоры со всеми заинтересованными сторонами еще ведутся, помощь в этом оказывает РПЛ.

Ранее ФК «Ростов» забил свой 1000-й гол в чемпионатах России.

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