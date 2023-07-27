Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Футбольный клуб «Ростов» смог перевести деньги шведскому «Норрчепингу» за трансфер нападающего Понтуса Алмквиста. Ранее банк возвращал деньги ростовчанам из-за антироссийских санкций.
Теперь желто-синие надеются, что с них снимут запрет на регистрацию новых игроков. Ситуация ее находится под вопросом. Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц заявил «Матч ТВ», что переговоры со всеми заинтересованными сторонами еще ведутся, помощь в этом оказывает РПЛ.
Ранее ФК «Ростов» забил свой 1000-й гол в чемпионатах России.