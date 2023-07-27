Генерал-майор ФСБ: Американцы не заинтересованы в конфликте с Китаем

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Эксперт по внешней и оборонной политике, бывший генерал-майор ФСБ Александр Георгиевич Михайлов в интервью runews24.ru высказал свое мнение о возможном вооруженном конфликте между материковым Китаем и Тайванем.
«Все зависит от американцев, как только они начнут проявлять активность, возможно, произойдет военное столкновение. Китайцы долгое время считали Тайвань своей территорией и не признают его независимость. Но я лично не верю в такой конфликт, потому что Китай уже укрепил свои вооруженные силы в Тихом океане. Более того, китайцы — разумные люди, они найдут другие способы воздействия на США», — сказал Александр Георгиевич.
Говоря о поддержке Тайваня со стороны США, Михайлов отметил, что американцы не заинтересованы в самостоятельном вступлении в конфликт с Китаем. Они будут действовать через посредников.
«Они предпочитают действовать через посредников и сами вероятно не примутся за это дело, а Тайвань не обладает достаточными ресурсами для сопротивления Китаю. Китайцам очень не нравится то, что происходит вокруг Тайваня со стороны США, но они разумные люди и никогда не принимают поспешных решений», — подчеркнул Михайлов.
Кроме того, эксперт отметил, что в целом он исключает возможность прямого столкновения между Китаем и США.
«США, несмотря на свою антикитайскую риторику, понимают, что Китай — мощная страна с огромным населением, потенциалом и экономической системой. Я понимаю, что все эти слова можно принять за политическое предвзятое высказывание, но я не верю, что американцы пойдут на прямой конфликт с Китаем, и, вероятно, Тайвань тоже не заинтересован в таком разрешении», — подытожил Михайлов.