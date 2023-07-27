Генерал-майор ФСБ: Американцы не заинтересованы в конфликте с Китаем

«Все зависит от американцев, как только они начнут проявлять активность, возможно, произойдет военное столкновение. Китайцы долгое время считали Тайвань своей территорией и не признают его независимость. Но я лично не верю в такой конфликт, потому что Китай уже укрепил свои вооруженные силы в Тихом океане. Более того, китайцы — разумные люди, они найдут другие способы воздействия на США», — сказал Александр Георгиевич.