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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Генерал-майор ФСБ: Американцы не заинтересованы в конфликте с Китаем

27 июля 2023, 11:27
27 июля Китай обвинил Тайвань в сговоре со США. По словам представителя Министерства обороны КНР Тань Кэфэя, тайваньские власти ошибочно полагаются на Америку в своей попытке добиться независимости.

Эксперт по внешней и оборонной политике, бывший генерал-майор ФСБ Александр Георгиевич Михайлов в интервью runews24.ru высказал свое мнение о возможном вооруженном конфликте между материковым Китаем и Тайванем.

«Все зависит от американцев, как только они начнут проявлять активность, возможно, произойдет военное столкновение. Китайцы долгое время считали Тайвань своей территорией и не признают его независимость. Но я лично не верю в такой конфликт, потому что Китай уже укрепил свои вооруженные силы в Тихом океане. Более того, китайцы — разумные люди, они найдут другие способы воздействия на США», — сказал Александр Георгиевич.

Говоря о поддержке Тайваня со стороны США, Михайлов отметил, что американцы не заинтересованы в самостоятельном вступлении в конфликт с Китаем. Они будут действовать через посредников.

«Они предпочитают действовать через посредников и сами вероятно не примутся за это дело, а Тайвань не обладает достаточными ресурсами для сопротивления Китаю. Китайцам очень не нравится то, что происходит вокруг Тайваня со стороны США, но они разумные люди и никогда не принимают поспешных решений», — подчеркнул Михайлов.

Кроме того, эксперт отметил, что в целом он исключает возможность прямого столкновения между Китаем и США.

«США, несмотря на свою антикитайскую риторику, понимают, что Китай — мощная страна с огромным населением, потенциалом и экономической системой. Я понимаю, что все эти слова можно принять за политическое предвзятое высказывание, но я не верю, что американцы пойдут на прямой конфликт с Китаем, и, вероятно, Тайвань тоже не заинтересован в таком разрешении», — подытожил Михайлов.

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