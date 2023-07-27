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Глава Подмосковья Воробьев проверил готовность участка Мытищинской хорды

27 июля 2023, 17:52
Фото: Сергей Хакимов / Пресс-служба Правительства Московской области
Первый участок Мытищинской хорды запустят в январе 2024 года. Движение по десятикилометровому отрезку дороги от Афанасовского до Пироговского шоссе планируют запустить досрочно.

Глава Московского региона Андрей Воробьев лично проверил ход работ на Мытищинской хорде. Данный участок дороги, находящийся в высокой степени готовности, он проехал за рулем автомобиля. Воробьев отметил, что данная трасса, соединяющая Дмитровское и Ярославское шоссе, очень важна, особенно для населения Мытищ. Об этом пишет mosregtoday.ru.

«Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — подчеркнул губернатор.

Как отмечается, хорда уже построена почти на 46%. Заместитель председателя областного правительства, глава областного минтранса Алексей Гержик сообщил, что сейчас уже уложено два слоя асфальта, а к осени будут установлены шумозащитный экран, мачты освещения и ливневки.

Примечательно, что в ходе строительства дороги использовались материалы отечественного производства, многие из них изготовлены в Подмосковье. В их числе песок, металлические конструкции и железобетонные изделия.

Первое в Подмосковье концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора было подписано именно по Мытищинской хорде. Ее общая протяженность составит шестнадцать километров. После запуска дороги ее расчетный трафик составит около 25 тыс. автомобилей в сутки, а при выходе на полную мощность — до 40 тыс. транспортных средств. В результате максимальная скорость движения составит 110 километров в час.

Глава региона напомнил, что параллельно ведется реконструкция Пироговского шоссе. Работы на объекте начали в 2021 году и планируют их завершить к моменту сдачи Мытищинской хорды.

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