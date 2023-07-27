Глава Подмосковья Воробьев проверил готовность участка Мытищинской хорды

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Глава Московского региона Андрей Воробьев лично проверил ход работ на Мытищинской хорде. Данный участок дороги, находящийся в высокой степени готовности, он проехал за рулем автомобиля. Воробьев отметил, что данная трасса, соединяющая Дмитровское и Ярославское шоссе, очень важна, особенно для населения Мытищ. Об этом пишет mosregtoday.ru.
«Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад — вижу прогресс, динамику», — подчеркнул губернатор.
Как отмечается, хорда уже построена почти на 46%. Заместитель председателя областного правительства, глава областного минтранса Алексей Гержик сообщил, что сейчас уже уложено два слоя асфальта, а к осени будут установлены шумозащитный экран, мачты освещения и ливневки.
Примечательно, что в ходе строительства дороги использовались материалы отечественного производства, многие из них изготовлены в Подмосковье. В их числе песок, металлические конструкции и железобетонные изделия.
Первое в Подмосковье концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора было подписано именно по Мытищинской хорде. Ее общая протяженность составит шестнадцать километров. После запуска дороги ее расчетный трафик составит около 25 тыс. автомобилей в сутки, а при выходе на полную мощность — до 40 тыс. транспортных средств. В результате максимальная скорость движения составит 110 километров в час.
Глава региона напомнил, что параллельно ведется реконструкция Пироговского шоссе. Работы на объекте начали в 2021 году и планируют их завершить к моменту сдачи Мытищинской хорды.