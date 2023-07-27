Глава Подмосковья Воробьев проверил готовность участка Мытищинской хорды

Первое в Подмосковье концессионное соглашение о строительстве дорог с привлечением средств инвестора было подписано именно по Мытищинской хорде. Ее общая протяженность составит шестнадцать километров. После запуска дороги ее расчетный трафик составит около 25 тыс. автомобилей в сутки, а при выходе на полную мощность — до 40 тыс. транспортных средств. В результате максимальная скорость движения составит 110 километров в час.