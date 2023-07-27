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Госдума приняла закон о лесополосах, предложенный депутатами Ростовской области

27 июля 2023, 14:18
Фото: pxhere.com
Госдума приняла закон о лесополосах, предложенный депутатами Ростовской области
Госдума приняла закон о лесополосах, предложенный депутатами Заксобрания Ростовской области, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.

Госдума приняла закон о лесополосах, предложенный ранее депутатами Законодательного собрания Ростовской области. Теперь лесополосы будут передавать в аренду аграриям без проведения торгов. По задумке авторов инициативы, эта мера позволит более тщательно ухаживать за лесополосами, заниматься их восстановлением. Также, как рассчитывают депутаты, новый закон повысит урожайность аграриев.

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Также Дума приняла закон, где учтено одно из предложений парламента Ростовской области о наведении порядка в банковских комиссиях. Теперь банки не смогут брать комиссию за перевод средств с личных счетов одного человека между банками. Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 миллионов рублей в месяц.

Ранее Заксобрание приняло закон, по которому строители в Ростовской области получат землю без торгов, если дадут жилье инвалидам.

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#Алина Заярная#Госдума#Заксобрание Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область#Александр Ищенко#Ищенко Александр Валентинович
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