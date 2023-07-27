Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Госдума приняла закон о лесополосах, предложенный ранее депутатами Законодательного собрания Ростовской области. Теперь лесополосы будут передавать в аренду аграриям без проведения торгов. По задумке авторов инициативы, эта мера позволит более тщательно ухаживать за лесополосами, заниматься их восстановлением. Также, как рассчитывают депутаты, новый закон повысит урожайность аграриев.
Также Дума приняла закон, где учтено одно из предложений парламента Ростовской области о наведении порядка в банковских комиссиях. Теперь банки не смогут брать комиссию за перевод средств с личных счетов одного человека между банками. Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 миллионов рублей в месяц.
Ранее Заксобрание приняло закон, по которому строители в Ростовской области получат землю без торгов, если дадут жилье инвалидам.