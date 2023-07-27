Также Дума приняла закон, где учтено одно из предложений парламента Ростовской области о наведении порядка в банковских комиссиях. Теперь банки не смогут брать комиссию за перевод средств с личных счетов одного человека между банками. Предельная сумма бесплатных переводов составит 30 миллионов рублей в месяц.