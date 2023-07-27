1Rnd со ссылкой на источник пишет, что сотрудник ДПС якобы потребовал от водителя 100 тысяч рублей. Издание уточнило, что у автомобилиста не оказалось такой суммы, он пообещал полицейскому найти деньги и вернуться. После этого мужчина обратился к правоохранителям и пожаловался на вымогательство.