Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
1Rnd со ссылкой на источник пишет, что сотрудник ДПС якобы потребовал от водителя 100 тысяч рублей. Издание уточнило, что у автомобилиста не оказалось такой суммы, он пообещал полицейскому найти деньги и вернуться. После этого мужчина обратился к правоохранителям и пожаловался на вымогательство.
«Появилось видео, на котором показано задержание полицейского на площади Энергетиков в Ростове. На кадрах видно несколько людей возле автомобиля Toyota Camry. Один из них что-то ищет в траве рядом с иномаркой», — сказано в сообщении.
Но официальной информации о задержании не поступало, она уточняется.
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