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Инспектора ДПС в Ростове-на-Дону поймали на взятке в 100 тысяч рублей

27 июля 2023, 12:32
Фото: 1MI
Инспектора ДПС в Ростове-на-Дону поймали на взятке
В Ростове-на-Дону задержали инспектора ДПС, который получил от водителя взятку, сообщают СМИ.

1Rnd со ссылкой на источник пишет, что сотрудник ДПС якобы потребовал от водителя 100 тысяч рублей. Издание уточнило, что у автомобилиста не оказалось такой суммы, он пообещал полицейскому найти деньги и вернуться. После этого мужчина обратился к правоохранителям и пожаловался на вымогательство.

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Видео: 1rnd

«Появилось видео, на котором показано задержание полицейского на площади Энергетиков в Ростове. На кадрах видно несколько людей возле автомобиля Toyota Camry. Один из них что-то ищет в траве рядом с иномаркой», — сказано в сообщении.

Но официальной информации о задержании не поступало, она уточняется.

Ранее экс-борца с коррупцией в Новочеркасске осудили за взятку от подрядчика.

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