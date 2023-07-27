Интернет добрался и до малых поселков Ростовской области

— Сейчас мы наблюдаем тренд на сохранение подобной динамики и в будущем. Для того, чтобы наши клиенты и дальше могли пользоваться быстрым интернетом, в этом году было запущено около 45 новых объектов связи, — рассказал Алексей Барков.