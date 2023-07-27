Интернет добрался и до малых поселков Ростовской области

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Население этих поселков не превышает тысячи человек, однако за последний месяц местные жители уже прокачали порядка 3,5 Тб интернет-трафика. Такого объема информации хватит, чтобы в течение трех месяцев смотреть сериал «Тихий Дон», современная версия которого снималась в Ростовской области.
Оказалось, что большую часть интернет-трафика абоненты этих хуторов расходуют на видеоконтент. Самым востребованным ресурсом остается YouTube, на втором месте располагается TikTok, а далее идут онлайн-кинотеатры «Иви» и «Кинопоиск». Наиболее популярная социальная сеть среди жителей этих поселков — «ВКонтакте», а из мессенджеров пользователи предпочитают WhatsApp и Тelegram.
Помимо этих хуторов МегаФон улучшил связь и в селе Каменка, а также поселках Донской, Надежда, Новополтавский и Шоссейный.
Как пояснил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Барков, с начала года интернет-трафик на ряде базовых станций региона вырос на 20%.
— Сейчас мы наблюдаем тренд на сохранение подобной динамики и в будущем. Для того, чтобы наши клиенты и дальше могли пользоваться быстрым интернетом, в этом году было запущено около 45 новых объектов связи, — рассказал Алексей Барков.