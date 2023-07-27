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Из-за ДТП на Доватора огромная пробка сковала Западный в Ростове

27 июля 2023, 13:05
Фото: 1MI
Из-за ДТП на Доватора огромная пробка сковала Западный в Ростове
В Ростове на Западном произошло ДТП с переворачиванием авто, в микрорайоне образовалась пробка, сообщают «Яндекс. Карты».

ДТП произошло на улице Доватора в Ростове. Очевидцы сообщают в соцсетях, что там перевернулась машина. На дороге видны капли крови, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.

Из-за ликвидации последствий происшествия пробка образовалась на пересечении Доватора с улице Малиновского. Движение на кольце в направлении 339-й Стрелковой Дивизии затруднено.

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Видео: 1rnd

В ГИБДД подробностей происшествия пока не сообщали. Информация по нему уточняется.

Ранее виновника ДТП нашли мертвым в машине в Ростовской области.

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