Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
ДТП произошло на улице Доватора в Ростове. Очевидцы сообщают в соцсетях, что там перевернулась машина. На дороге видны капли крови, однако, по предварительным данным, никто не пострадал.
Из-за ликвидации последствий происшествия пробка образовалась на пересечении Доватора с улице Малиновского. Движение на кольце в направлении 339-й Стрелковой Дивизии затруднено.
В ГИБДД подробностей происшествия пока не сообщали. Информация по нему уточняется.
Ранее виновника ДТП нашли мертвым в машине в Ростовской области.