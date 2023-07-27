К жатве зерновых подключились крестьянско-фермерские хозяйства

— Мы находимся на поле в 161 гектар. Оно засеяно озимой пшеницей. Здесь работает пять зерноуборочных комбайнов, три из них — это RSM 161, а два других — ACROS 585.Урожайность по полю неплохая, но в связи с погодными условиями, мы немного замедлились. Дождей было столько, что даже трудно сказать, что этот год колосовых. Скорее это год сахарной свеклы, курурузы и подсолнечника, — отметил Александр Бурлуцкий.