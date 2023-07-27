К жатве зерновых подключились крестьянско-фермерские хозяйства

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Как пояснил главный агроном КФХ «Деметра» Александр Бурлуцкий, в этом году будет убрано 112 гектаров ячменя и 1600 озимой пшеницы сорта «Алексеевич».
— Мы находимся на поле в 161 гектар. Оно засеяно озимой пшеницей. Здесь работает пять зерноуборочных комбайнов, три из них — это RSM 161, а два других — ACROS 585.Урожайность по полю неплохая, но в связи с погодными условиями, мы немного замедлились. Дождей было столько, что даже трудно сказать, что этот год колосовых. Скорее это год сахарной свеклы, курурузы и подсолнечника, — отметил Александр Бурлуцкий.
Аграрий имеет большой опыт работы в АПК и он на 100% удовлетворен качеством и функционалом техники Ростсельмаш.
«ACROS 585 и RSM 161— очень удачные модели зерноуборочных комбайнов. Они очень комфортные и при этом производительные. Хорошая мощность двигателя, очистка прекрасная, управление и гидравлика на уровне.
Кабина механизатора в комбайнах Ростсельмаш отличается повышенным комфортом и оснащена информационно-голосовой системой. Благодаря этому обеспечивается постоянный контроль над процессом обмолота и состоянием механизмов. Работа механизатора в таких условиях комфорта, а все разработки инженеров производителя заметно снижают усталость в течение трудового дня.
Основную часть механизированного парка в «Деметра» составляет отечественная техника, здесь не только все комбайны Ростсельмаш, но и линейка мощных тракторов.
— Мы работаем с 1992 года на линейке Ростсельмаш. Раз в пять лет стараемся обновлять технику и покупать более современные модели. Сегодня используем тракторы Ростсельмаш 2375 и 2400. Это хорошие надежные машины, которые зарекомендовали себя на наших полях, — поделился главный агроном КФХ «Деметра».
Один из комбайнов остановился рядом с нами. Мы поднялись по боковой лестнице и оказались в кабине. Прекрасный обзор, мягкий ход руля, гидравлическое кресло и кондиционер, далеко не все лучшие качества RSM 161. Эта эффективная машина с производительностью до 36 тонн в час основного времени, способна обработать за сезон до 2000 гектаров.
Добавим, что в КФХ «Деметра» не убирают зерно при влажном агрофоне. Как рассказал Александр Бурлуцкий, собранное в таких условиях зерно долго не пролежит. Поэтому ожидая стабилизации в погоде, здесь предпочитают убирать при нормальной влажности почвы.
Ростсельмаш на протяжении многих лет выпускает сельхозтехнику для АПК и не только для нашей страны. В своей деятельности компания использует опыт и инновации, которые обеспечивают плодотворное сотрудничество с тысячами аграриев. И можно сказать, каждый сельхозпроизводитель находит у Ростсельмаш технику, отвечающую индивидуальным потребностям каждого КФХ.