Сейчас часто говорят, что заниматься бизнесом с друзьями и родственниками нельзя. Мол, обязательно поругаетесь. Кто-то кого-то обманет. Люди с недоверием относятся друг к другу, в том числе и к своим близким. На примере Михайликовых мы видим, что семейный бизнес может наоборот сплачивать людей. Всё зависит от воспитания и порядочности. До революции 1917 года если купец во время какой-либо сделки давал честное слово, то все обязательства перед партнерами выполнял. Можно было не сомневаться, что будет именно так, как говорил купец. Люди стрелялись, если не могли выполнить обещанного. Сейчас я не представляю, как можно вести бизнес, опираясь только на обещания партнеров.