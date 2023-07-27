Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Он был основан в 1921 году на землях, принадлежавших до Гражданской войны конезаводчикам братьям Михайликовым. Интересные воспоминания оставил генерал Врангель. Дело в том, что хутор братьев Михайликовых переходил то к белым, то к красным. И всем были нужны кони. Конечно, в годы Гражданской войны никто не смотрел на то, какой породы лошадь. Для армейских нужд забирали всех лошадей. О людях никто не думал, а что говорить о конях.
Вот что писал о тех годах генерал Врангель: «…начал отход к станции Великокняжеская. Первый конный корпус занял хутор братьев Михайликовых и Пишванова. Хутора эти, зимовники донских коннозаводчиков, когда-то дышавшие богатством, ныне представляли собой груду развалин: дома стояли с оторванными дверями, выбитыми окнами, фруктовые сады с деревьями, обломанными и обглоданными конями, амбары с растасканными соломенными и камышовыми крышами, заржавленными и поломанными земледельческими орудиями. Всё являло собой картину полного разрушения, следы многократных боев. Огромное, разбросанное по всей степи количество трупов коней, рогатого и мелкого скота дополняло эту унылую картину». (Врангель П. Н. Записки. Ноябрь 1916 − ноябрь 1920, изд. Харвест, 2002).
В этот страшный период благосостояние Михайликовых, которое создавалось десятилетиями, развеялось, как дым, а их судьба сложилась в революционные годы трагически. Эти люди потеряли не только всё, что имели. Они потеряли свою Родину.
Несколько лет назад в Ростове-на-Дону вышла в свет книга Виктории Михайликовой «Семья конезаводчиков Михайликовых-Воеводиных». Автор рассказывает о судьбе своих предков, одних из первых конезаводчиков на Дону.
Братья Михайликовы были потомками русских ямщиков. Их предки жили в селе Сагуны Воронежской губернии. В конце XIX века братья Михайликовы решают переехать на Дон и начать заниматься конезаводством. Они арендовали целинные земли и пастбища в тридцати километрах от Сальска. Михайликовы были умные, волевые и целеустремленные люди. Они наладили процветающий семейный бизнес. Один из братьев занимался животноводством, другой полеводством, третий ведал организационно-хозяйственными и правовыми вопросами.
Если говорить современным языком, то братьев Михайликовых можно смело назвать успешными менеджерами. Они понимали, что на Дону казаки без лошадей жить не могут. И сделали конезаводство основным направлением своей деятельности. Но кроме лошадей они разводили также быков, коров, овец, свиней, птицу. Сеяли пшеницу, сажали сады и огороды, разводили рыбу в прудах. Вели хозяйство так, чтобы обеспечить продуктами питания и свои семьи, и семьи своих рабочих.
Донские скакуны братьев Михайликовых были одними из лучших в Российской империи. Об этом пишет в своих мемуарах генерал Врангель. В 1910 году на Первой Всероссийской конной выставке в Москве их скакуны получили сразу три золотые медали! Всем смыслом жизни конезаводчиков Михайликовых было выведение и улучшение донской породы лошадей.
Интересен был и уклад жизни этой большой семьи. Жены братьев по очереди, по неделям вели домашнее хозяйство. Каждая семья жила в отдельном доме. Но питались все вместе. Каждая хозяйка старалась показать свое искусство и блеснуть перед другими. К Михайликовым в гости приезжали высокие военные чины из Санкт-Петербурга и даже члены царской семьи!
Сейчас часто говорят, что заниматься бизнесом с друзьями и родственниками нельзя. Мол, обязательно поругаетесь. Кто-то кого-то обманет. Люди с недоверием относятся друг к другу, в том числе и к своим близким. На примере Михайликовых мы видим, что семейный бизнес может наоборот сплачивать людей. Всё зависит от воспитания и порядочности. До революции 1917 года если купец во время какой-либо сделки давал честное слово, то все обязательства перед партнерами выполнял. Можно было не сомневаться, что будет именно так, как говорил купец. Люди стрелялись, если не могли выполнить обещанного. Сейчас я не представляю, как можно вести бизнес, опираясь только на обещания партнеров.
Октябрьская революция 1917 года разрушила весь уклад жизни Михайликовых. Да и не только их. Революция изменила ход истории. Россия стала совсем другой страной. Но мы, сегодняшние жители донского края, должны вспомнить этих людей добрым словом. Ведь именно братья Михайликовы сделали многое для выведения уникальной донской породы лошадей.
Георгий Багдыков