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Логвиненко заявил о расширении связей Ростова с городами государств Африки

27 июля 2023, 07:06
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Логвиненко заявил о расширении связей Ростова с городами государств Африки
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял участие в деловой сессии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Она состоялась в Санкт-Петербурге.

Тема встречи звучала так: «Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей». Предметом обсуждения стало взаимодействие городов и развитие диалога между столицами государств.

Основная цель мероприятия — обмен знаниями и опытом в области создания «умных» городов, урбанистики, модернизации транспортной инфраструктуры, развития туризма для повышения темпов экономического роста и стабильности, а также улучшения качества жизни городов и мегаполисов.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Модератором сессии выступил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черёмин. Он поделился с участниками опытом в различных аспектах развития мегаполиса и управлении городской средой. Также выступили иностранные эксперты из стран Африканского континента. А главы российских городов рассказали о своем потенциале развития сотрудничества со странами Африки.

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Среди 16 городов-побратимов Ростова есть представители Африканского континента. Так, активно развивается наше сотрудничество со столицей Республики Сейшельских островов — городом Виктория. Мы реализуем совместные проекты в области образования, спорта, культуры. И, следуя новой концепции внешней политики Российской Федерации, Ростов расширяет международные межмуниципальные связи в том числе и со странами Африки. Так, в октябре прошлого года принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве со столицей Республики Замбия — городом Лусакой. Уверен, что в самое ближайшее время соглашение будет подписано.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Эти партнерские отношения станут значительным вкладом в рамках расширения многоплановых связей между Россией и государствами Африканского континента.

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