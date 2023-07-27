Логвиненко заявил о расширении связей Ростова с городами государств Африки

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Тема встречи звучала так: «Международное межрегиональное сотрудничество. Экономика возможностей». Предметом обсуждения стало взаимодействие городов и развитие диалога между столицами государств.
Основная цель мероприятия — обмен знаниями и опытом в области создания «умных» городов, урбанистики, модернизации транспортной инфраструктуры, развития туризма для повышения темпов экономического роста и стабильности, а также улучшения качества жизни городов и мегаполисов.
Модератором сессии выступил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей российской столицы Сергей Черёмин. Он поделился с участниками опытом в различных аспектах развития мегаполиса и управлении городской средой. Также выступили иностранные эксперты из стран Африканского континента. А главы российских городов рассказали о своем потенциале развития сотрудничества со странами Африки.
Среди 16 городов-побратимов Ростова есть представители Африканского континента. Так, активно развивается наше сотрудничество со столицей Республики Сейшельских островов — городом Виктория. Мы реализуем совместные проекты в области образования, спорта, культуры. И, следуя новой концепции внешней политики Российской Федерации, Ростов расширяет международные межмуниципальные связи в том числе и со странами Африки. Так, в октябре прошлого года принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве со столицей Республики Замбия — городом Лусакой. Уверен, что в самое ближайшее время соглашение будет подписано.
Эти партнерские отношения станут значительным вкладом в рамках расширения многоплановых связей между Россией и государствами Африканского континента.