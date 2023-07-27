Логвиненко заявил о расширении связей Ростова с городами государств Африки

Среди 16 городов-побратимов Ростова есть представители Африканского континента. Так, активно развивается наше сотрудничество со столицей Республики Сейшельских островов — городом Виктория. Мы реализуем совместные проекты в области образования, спорта, культуры. И, следуя новой концепции внешней политики Российской Федерации, Ростов расширяет международные межмуниципальные связи в том числе и со странами Африки. Так, в октябре прошлого года принято решение о подписании соглашения о сотрудничестве со столицей Республики Замбия — городом Лусакой. Уверен, что в самое ближайшее время соглашение будет подписано.