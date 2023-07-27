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Минприроды опровергло виновность «Дон-Пласт» в сливе красок в реку Дон в Ростове

27 июля 2023, 18:08
Фото: 1MI
Минприроды опровергло виновность "Дон-Пласт" в сливе красок в реку Дон в Ростове
Компания «Дон-Пласт», ранее обвиненная в загрязнении реки Дон, на деле не сливала в водоем краску, к такому заключению пришло Минприроды, постановление ведомства оказалось в распоряжении Don Mash.

Министерство природы региона взяло пробы воды из коллектора ливневой канализации рядом с переулком Державинским в Ростове. Также специалисты изучили состав воды в реке Дон. Провести исследование чиновников попросила компания «Дон-Пласт», ее ранее обвинили в сливе в водоем красок.

Эксперты же пришли к выводу, что в пробах сточных вод не обнаружено веществ, входящих в состав красок «Дон-Пласта». Таким образом, как считает руководство компании, с нее стоит снять вину за загрязнение реки Дон.

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Теперь «Дон-Пласт» хочет добиться от властей официального опровержения своей виновности.

В самом министерстве природы и в администрации Ростова результаты анализов официально не комментировали. Информация об этом уточняется.

Напомним, слив красок в реку Дон был зафиксирован в конце июня. Цвет стока менялся от красного к зеленому.

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