Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Министерство природы региона взяло пробы воды из коллектора ливневой канализации рядом с переулком Державинским в Ростове. Также специалисты изучили состав воды в реке Дон. Провести исследование чиновников попросила компания «Дон-Пласт», ее ранее обвинили в сливе в водоем красок.
Эксперты же пришли к выводу, что в пробах сточных вод не обнаружено веществ, входящих в состав красок «Дон-Пласта». Таким образом, как считает руководство компании, с нее стоит снять вину за загрязнение реки Дон.
Теперь «Дон-Пласт» хочет добиться от властей официального опровержения своей виновности.
В самом министерстве природы и в администрации Ростова результаты анализов официально не комментировали. Информация об этом уточняется.
Напомним, слив красок в реку Дон был зафиксирован в конце июня. Цвет стока менялся от красного к зеленому.