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По итогам первого полугодия оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 8,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Власти заявляют, что потребительский рынок региона является одним из крупнейших в России. Он составляет 17,5% валового регионального продукта.
Также в правительстве области заявили, что 52,7% объема оборота розничной торговли сформировали крупные и средние организации.
Ранее стала известна причина резкого подорожания лекарств в Ростовской области.