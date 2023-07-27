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Оборот розничной торговли вырос на 9% в Ростовской области за последние полгода

27 июля 2023, 16:00
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области оборот розничной торговли за последние шесть месяцев вырос на 9%
В Ростовской области оборот розничной торговли за последние шесть месяцев вырос на 9%, сообщили в правительстве региона.

По итогам первого полугодия оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 8,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Власти заявляют, что потребительский рынок региона является одним из крупнейших в России. Он составляет 17,5% валового регионального продукта.

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Также в правительстве области заявили, что 52,7% объема оборота розничной торговли сформировали крупные и средние организации.

Ранее стала известна причина резкого подорожания лекарств в Ростовской области.

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#Алина Заярная#Экономика Ростовской области#Экономика#Торговля в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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