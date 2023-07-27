По итогам первого полугодия оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 8,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Власти заявляют, что потребительский рынок региона является одним из крупнейших в России. Он составляет 17,5% валового регионального продукта.