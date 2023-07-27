Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Инцидент случился в среду, 26 июля, когда ребенок отдыхал вместе с семьей. Малыш отправился поплавать в бассейн, а через некоторое время обнаружили его тело.
Очевидцы рассказали «РЕН ТВ», что одной из первых помощь оказала работница аквапарка. По их словам, в тот момент мальчик был без сознания и не дышал, так как он находился под водой несколько минут, прежде чем его вытащили на поверхность.
«Его достали, начали делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, переворачивали его, чтобы вышла вода. Сотрудница аквапарка делала массаж профессионально, как будто она имеет опыт в медицине. Может быть, она из медкабинета. Потом приехала скорая», — рассказывает собеседница.
Она добавила, что за этим бассейном наблюдали четыре спасателя.
«Отец ребенка бегал и кричал на спасателей, которые ходят по бортику и спрашивал, почему они не заметили происходящее и почему нет врачей или скорой», — добавила она.
Официальной информации о подробностях трагедии не поступало, она уточняется.