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Очевидцы рассказали, как пытались спасти ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону

27 июля 2023, 07:57
Фото: С / Яндекс.Карты
Очевидцы рассказали подробности гибели мальчика в аквапарке в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в аквапарке «Осьминожек» погиб маленький ребенок и теперь очевидцы рассказали, как это произошло, пишут СМИ.

Инцидент случился в среду, 26 июля, когда ребенок отдыхал вместе с семьей. Малыш отправился поплавать в бассейн, а через некоторое время обнаружили его тело.

Очевидцы рассказали «РЕН ТВ», что одной из первых помощь оказала работница аквапарка. По их словам, в тот момент мальчик был без сознания и не дышал, так как он находился под водой несколько минут, прежде чем его вытащили на поверхность.

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«Его достали, начали делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, переворачивали его, чтобы вышла вода. Сотрудница аквапарка делала массаж профессионально, как будто она имеет опыт в медицине. Может быть, она из медкабинета. Потом приехала скорая», — рассказывает собеседница.

Она добавила, что за этим бассейном наблюдали четыре спасателя.

«Отец ребенка бегал и кричал на спасателей, которые ходят по бортику и спрашивал, почему они не заметили происходящее и почему нет врачей или скорой», — добавила она.

Официальной информации о подробностях трагедии не поступало, она уточняется.

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