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Posted Сегодня, 19:43

Published Сегодня, 19:43

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

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Появились кадры с места падения ракеты в Тацинском районе 27 июля

27 июля 2023, 19:43
Фото: Mil.ru
Появились кадры с места падения ракеты в Тацинском районе 27 июля
Ракета упала в Тацинском районе Ростовской области в ночь на 27 июля, пишет Donday.

Ракета, предположительно, упала в Тацинском районе Ростовской области. Инцидент произошел в хуторе Зазерском. После падения ракета спровоцировала пожар.

На кадрах с места событий видно, что боеприпас приземлился в поле. На нем остались борозды от падения. Также видны и сами обломки составных частей ракеты. В длину она составляла более метра.

Стали известны подробности падения ракеты в Ростовской области
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На кадрах с места событий видно, что боеприпас приземлился в поле. На кадрах с места событий видно, что боеприпас приземлился в поле.
На кадрах с места событий видно, что боеприпас приземлился в поле.
Фото: DonDay / Антонина Целовальникова

Официальных подробностей о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее местные жители рассказали, что от грохота от падения ракеты у них задрожали окна.

#Алина Заярная#Происшествие#СМИ#Спецоперация#Соцсети#Происшествия#Новости#Ростовская область
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