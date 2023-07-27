Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Ракета, предположительно, упала в Тацинском районе Ростовской области. Инцидент произошел в хуторе Зазерском. После падения ракета спровоцировала пожар.
На кадрах с места событий видно, что боеприпас приземлился в поле. На нем остались борозды от падения. Также видны и сами обломки составных частей ракеты. В длину она составляла более метра.
Официальных подробностей о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее местные жители рассказали, что от грохота от падения ракеты у них задрожали окна.