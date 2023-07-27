Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Напомним, что в аквапарке «Осьминожек» утонул маленький мальчик во время отдыха с семьей. По факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.
«На кадрах с камер видно, что ребенок несколько минут тонет в воде среди толпы отдыхающих. Только когда тело всплыло, его заметили взрослые, которые все это время плавали рядом», — пишет канал.
Отмечается, что после этого очевидцы обратились к спасателям, но спасти юного посетителя не удалось. Теперь в городе проверят все открытые бассейны.
Ранее очевидцы рассказали, как пытались спасти ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону.