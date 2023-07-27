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Появились страшные кадры гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону 26 июля

27 июля 2023, 09:41
Фото: pxhere.com
Появилось видео гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону 26 июля
В Интернете опубликовали видео, на котором показана гибель ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону, ролик разместил Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в аквапарке «Осьминожек» утонул маленький мальчик во время отдыха с семьей. По факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.

«На кадрах с камер видно, что ребенок несколько минут тонет в воде среди толпы отдыхающих. Только когда тело всплыло, его заметили взрослые, которые все это время плавали рядом», — пишет канал.

Очевидцы рассказали, как пытались спасти ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
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Появилось видео гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону 26 июля
Видео: pxhere.com

Отмечается, что после этого очевидцы обратились к спасателям, но спасти юного посетителя не удалось. Теперь в городе проверят все открытые бассейны.

Ранее очевидцы рассказали, как пытались спасти ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону.

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