Премьер Мишустин положительно оценил реализацию «Серной программы» от «Норникеля»

«На Надеждинском заводе все готово к запуску, и он будет осуществлен осенью. Но, как вы знаете, мы не ограничиваемся этим, и у нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз, сократить выбросы серы, — поделился Потанин. — И для этого сейчас готовятся решения на Медном заводе. Это непростые решения, потому что они потребуют не только поиска технологического решения для улавливания диоксида серы, но и технологических решений по модернизации самого завода».