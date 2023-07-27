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Премьер Мишустин положительно оценил реализацию «Серной программы» от «Норникеля»

27 июля 2023, 16:27
Фото: government_rus
27 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Норильск, где ознакомился с реализацией «Серной программы» — экологической инициативой «Норникеля» в регионе.

По словам Мишустина, город удивил его «в самом хорошем смысле слова».

Напомним, экологическая инициатива направлена на комплексную модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического и Медного заводов в Норильске. Предполагается, что на первом этапе выбросы диоксида серы должны сократиться почти вдвое (на 45%), а после реализации второго этапа — в 10 раз. Общая стоимость программы превышает 300 млрд рублей.

Как рассказали премьеру, первый этап программы должен завершиться осенью 2023 года — на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) планируется закончить пусконаладку и провести все испытания. К концу года начнется опытно-промышленная эксплуатация нового химического комплекса. Таким образом, утилизация диоксида серы будет сопровождаться получением серной кислоты и ее последующей нейтрализацией известняком с производством гипса.

Подчеркивая важность проекта, Мишустин отметил, что компания начала системно заниматься экологией и это важно, поскольку состояние окружающей среды очень беспокоило население.

«Что касается федерального проекта „Чистый воздух“ — там, вы знаете, не менее 20% снижения выбросов было необходимо достичь. Следование всем нормативам — по задумкам и по тому, что на сегодняшний день становится очевидным, — снимет отсюда загрязнение», — сказал глава Кабинета министров РФ во время обхода цехов Надеждинского металлургического завода, построенных по «Серной программе».

В свою очередь, президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин заявил, что «Серная программа» реализуется по заранее выработанному плану.

«На Надеждинском заводе все готово к запуску, и он будет осуществлен осенью. Но, как вы знаете, мы не ограничиваемся этим, и у нас есть задача еще более существенно, более чем в 10 раз, сократить выбросы серы, — поделился Потанин. — И для этого сейчас готовятся решения на Медном заводе. Это непростые решения, потому что они потребуют не только поиска технологического решения для улавливания диоксида серы, но и технологических решений по модернизации самого завода».

Что касается второй части программы, выполнение которой проверил Мишустин, то она связана с реновацией сурового северного Норильска. Все обязательства по развитию города взял на себя «Норникель». Из 18 пунктов программы 16 намерен профинансировать промышленный гигант.

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