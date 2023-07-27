Природный газ в разы сэкономит семейный бюджет

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Программа догазификации бессрочная и работает только в газифицированных населенных пунктах. За время ее работы принято около 25 тысяч заявок. Создана техническая возможность для подключения более 21 тысячи домовладений Ростовской области, рассказал генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко в ходе рабочей поездки в город Сальск. Во встрече приняли участие Глава администрации Сальского района Владимир Березовский и глава Сальского городского поселения Иван Игнатенко.
Строительство распределительного газопровода в рамках программы догазификации в Сальске позволило только в одном микрорайоне Кучур-Да подключить 15 домовладений. Потенциал здесь порядка 50 домов. Первой в программе была многодетная семья Кравченко. Ее глава Александр Кравченко признался, что семейный бюджет сэкономил более 2 миллионов рублей. Именно столько стоило провести газопровод к их дому до начала социальной программы. Догазификация позволила перейти с электричества на природный газ. Расходы на отопление снизились, как минимум, в три раза.
— Наши затраты были только на обеспечение внутренней разводки и покупки газовой плиты, котла, необходимого оборудования, счётчика, аппаратуры безопасности. Всё вместе это вышло порядка 120 тысяч рублей, — рассказал Александр Кравченко.
Сегодня в рамках догазификации для льготных категорий есть субсидии, которые выделяет областной бюджет. Многодетные семьи, ветераны ВОВ, участники СВО и их семьи, малообеспеченные граждане и другие получат компенсацию до ста тысяч рублей за газовое оборудование, проект и строительство газовых сетей внутри участка. С этого года областной бюджет на эти цели выделяет 80 миллионов рублей, — рассказал Владимир Ревенко.
Обратиться за компенсацией могут:
— участники и инвалиды ВОВ и боевых действий, а также мобилизованные, контрактники и совместно проживающие с ними члены семей;
— бывшие несовершеннолетние узники фашизма, труженики тыла, граждане отмеченные званием «Жителю блокадного Ленинграда»;
— инвалиды 1 и 2 групп, а также семьи с детьми инвалидами и многодетные семьи;
— одиноко проживающие граждане старше 65 лет, а также малоимущие граждане, чей доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, на сегодня это сумма в 20 269 рублей.
После встречи с местными жителями еще 7 сельчан пришли к мобильному офису «Газпрома газораспределения Ростов-на-Дону» и подали заявки на подключение. При этом людям рассказали, что оформить документы можно и дистанционно через портал Единого Оператора Газификации или Госуслуги. Для участия в программе нужно подать заявку на портал Единого оператора газификации connecktgaz.ru. На портале потребитель сможет отследить статус заявки, ознакомиться со списком необходимых документов, рассчитать стоимость подключения, заказать сопутствующие услуги, и наконец, заключить договор. Для тех, у кого возникают вопросы и нужно пояснение открыта горячая линия по телефону — 8 800 101 00 04.