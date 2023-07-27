Природный газ в разы сэкономит семейный бюджет

После встречи с местными жителями еще 7 сельчан пришли к мобильному офису «Газпрома газораспределения Ростов-на-Дону» и подали заявки на подключение. При этом людям рассказали, что оформить документы можно и дистанционно через портал Единого Оператора Газификации или Госуслуги. Для участия в программе нужно подать заявку на портал Единого оператора газификации connecktgaz.ru. На портале потребитель сможет отследить статус заявки, ознакомиться со списком необходимых документов, рассчитать стоимость подключения, заказать сопутствующие услуги, и наконец, заключить договор. Для тех, у кого возникают вопросы и нужно пояснение открыта горячая линия по телефону — 8 800 101 00 04.