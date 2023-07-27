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Проект реконструкции моста через Северский Донец изменили в Ростовской области

27 июля 2023, 12:37
Фото: donland.ru
Проект реконструкции моста через Северский Донец изменили в Ростовской области
В Ростовской области изменили проект реконструкции моста через Северский Донец на трассе М-4 «Дон», сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

В проект реконструкции моста через реку Северский Донец в Ростовской области внесли изменения. Они связаны с проектными решениями по устройству локальных очистных сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения и объектов электроснабжения.

Помимо этого корректировки коснулись дополнительных мер по защите строительных конструкций и фундаментов очистных сооружений от разрушения.

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Мост расположен на 930-м километре трассы М-4 «Дон». Завершить реконструкцию моста хотят до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге.

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