Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В проект реконструкции моста через реку Северский Донец в Ростовской области внесли изменения. Они связаны с проектными решениями по устройству локальных очистных сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения и объектов электроснабжения.
Помимо этого корректировки коснулись дополнительных мер по защите строительных конструкций и фундаментов очистных сооружений от разрушения.
Мост расположен на 930-м километре трассы М-4 «Дон». Завершить реконструкцию моста хотят до конца 2023 года.
Ранее сообщалось, что на трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге.