В проект реконструкции моста через реку Северский Донец в Ростовской области внесли изменения. Они связаны с проектными решениями по устройству локальных очистных сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения и объектов электроснабжения.



Помимо этого корректировки коснулись дополнительных мер по защите строительных конструкций и фундаментов очистных сооружений от разрушения.