Posted Сегодня, 08:00
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Местный житель рассказал 1Rnd, что утром на остановке «Нариманова» в автобусе №33 одному мужчине стало плохо от жары и он потерял сознание.
Издание утончило, что остальные быстро подняли его и посадили, но ни у кого не было воды. На следующей остановке его вывели из автобуса на свежий воздух, несколько человек остались с ним, чтобы следить за его состоянием.
«Водитель совсем не отреагировал на просьбы о помощи и продолжал ехать дальше, только на следующей остановке включил кондиционер», — пожаловался горожанин.
Он добавил, что в автобусах № 33 и 78 всегда такое отношение и в жару кондиционеры не включают. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что на развитие пассажирского транспорта в Ростове потратят 3,5 млрд рублей в 2023 году.