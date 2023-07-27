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Ростовчане начали падать в обморок из-за страшной жары в автобусах

27 июля 2023, 08:00
Фото: Pxhere.com
Ростовчане начали падать в обморок из-за страшной жары в автобусах
В Ростове-на-Дону пассажиры начали падать в обморок в автобусах, в которых нет кондиционеров, сообщают СМИ.

Местный житель рассказал 1Rnd, что утром на остановке «Нариманова» в автобусе №33 одному мужчине стало плохо от жары и он потерял сознание.

Издание утончило, что остальные быстро подняли его и посадили, но ни у кого не было воды. На следующей остановке его вывели из автобуса на свежий воздух, несколько человек остались с ним, чтобы следить за его состоянием.

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«Водитель совсем не отреагировал на просьбы о помощи и продолжал ехать дальше, только на следующей остановке включил кондиционер», — пожаловался горожанин.

Он добавил, что в автобусах № 33 и 78 всегда такое отношение и в жару кондиционеры не включают. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что на развитие пассажирского транспорта в Ростове потратят 3,5 млрд рублей в 2023 году.

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