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Ростовчанин Дибров назвал «фантастическим» отдых в Таганроге с устрицами и вином

27 июля 2023, 17:36
Фото: Соцсети Полины Дибровой
Ростовчанин Дмитрий Дибров посетил Богудонию в Таганроге
Ростовчанин Дмитрий Дибров посетил Богудонию в Таганроге, там его прокатили на катамаране и накормили устрицами с шампанским, фото и видео с отдыха делится в соцсетях его супруга Полина.

Телеведущий Дмитрий Дибров вместе с супругой Полиной приехал отдохнуть в Ростовскую область. Журналист посетил Богудонию в Таганроге. Там Дибровых прокатили на катамаране, в качестве угощений предложены были шампанское, устрицы, фрукты и сыры.

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Отдых в Богудонии ростовчанин назвал «фантастическим». Супруга Диброва опубликовала также кадры посещения семейством станицы Старочеркасской, где знаменитости увидели посвящение в казаки и поужинали блюдами донской кухни под открытым небом.

Ранее ростовчанин Дибров рассказал, как над ним смеялись москвичи из-за южного акцента.

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