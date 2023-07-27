Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Телеведущий Дмитрий Дибров вместе с супругой Полиной приехал отдохнуть в Ростовскую область. Журналист посетил Богудонию в Таганроге. Там Дибровых прокатили на катамаране, в качестве угощений предложены были шампанское, устрицы, фрукты и сыры.
Отдых в Богудонии ростовчанин назвал «фантастическим». Супруга Диброва опубликовала также кадры посещения семейством станицы Старочеркасской, где знаменитости увидели посвящение в казаки и поужинали блюдами донской кухни под открытым небом.
Ранее ростовчанин Дибров рассказал, как над ним смеялись москвичи из-за южного акцента.