Власти Санкт-Петербурга и Ростовской области обсудили сотрудничество двух регионов. Они отметили, что регулярно обмениваются опытом и взаимодействуют в вопросах сельского хозяйства, образования, культуры и туризма. Петербург делится с Ростовской областью своим опытом в судостроении и судоремонте.