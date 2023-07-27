Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Власти Санкт-Петербурга и Ростовской области обсудили сотрудничество двух регионов. Они отметили, что регулярно обмениваются опытом и взаимодействуют в вопросах сельского хозяйства, образования, культуры и туризма. Петербург делится с Ростовской областью своим опытом в судостроении и судоремонте.
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил: «В условиях жесткого противостояния с Западом на нас лежит особая ответственность за устойчивое развитие России. <…> В нынешней ситуации мы должны усилить наше взаимодействие в развитии наукоемких отраслей».
Также Беглов отметил плодотворное сотрудничество регионов в культуре. В Санкт-Петербурге, например, регулярно выступают казачьи коллективы и ансамбли Ростовской области. «В Петербурге знают и любят народную казачью песню», — заключил он.
Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил о расширении связей города с городами государств Африки.