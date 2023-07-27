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Санкт-Петербург передаст Ростовской области свой опыт судостроения

27 июля 2023, 17:36
Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ростовской области Василий Голубев

Ростовская область будет развивать взаимодействие с Санкт-Петербуром

Санкт-Петербург поделится с Ростовской областью своим опытом судостроения и судоремонта, сообщили власти города.

Власти Санкт-Петербурга и Ростовской области обсудили сотрудничество двух регионов. Они отметили, что регулярно обмениваются опытом и взаимодействуют в вопросах сельского хозяйства, образования, культуры и туризма. Петербург делится с Ростовской областью своим опытом в судостроении и судоремонте.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил: «В условиях жесткого противостояния с Западом на нас лежит особая ответственность за устойчивое развитие России. <…> В нынешней ситуации мы должны усилить наше взаимодействие в развитии наукоемких отраслей».

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Также Беглов отметил плодотворное сотрудничество регионов в культуре. В Санкт-Петербурге, например, регулярно выступают казачьи коллективы и ансамбли Ростовской области. «В Петербурге знают и любят народную казачью песню», — заключил он.

Ранее глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил о расширении связей города с городами государств Африки.

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#Алина Заярная#Политика#Общество#Новости#Голубев#Губернатор Голубев#Голубев Василий Юрьевич#Международное межрегиональное сотрудничество#Сотрудничество
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