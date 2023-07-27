Сбер планирует развивать торговлю и ВЭД на Юге России и Северном Кавказе

Данная отраслевая встреча с предпринимателями регионов Юга России и Северного Кавказа стала второй. В марте текущего года на территории Ставропольского края состоялся круглый стол под названием «Индия: новые рынки, новые возможности». По его итогам эксперты отметили существенный рост числа деловых контактов между предпринимателями. В настоящее время в партнёрстве со Сбером уже более 170 предприятий на Юге России и Северном Кавказе развивают деловые отношения с Индией, при этом их суммарный оборот торговли за 2023 год перешагнул рубеж в 2,2 млрд рублей.