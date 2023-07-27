Сбер планирует развивать торговлю и ВЭД на Юге России и Северном Кавказе

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Помимо обсуждения трендов развития торговых и ВЭД-отношений в десятках отраслей и направлений, были рассмотрены кейсы бизнес-партнерств и другие кросс-культурные аспекты сотрудничества.
Данная отраслевая встреча с предпринимателями регионов Юга России и Северного Кавказа стала второй. В марте текущего года на территории Ставропольского края состоялся круглый стол под названием «Индия: новые рынки, новые возможности». По его итогам эксперты отметили существенный рост числа деловых контактов между предпринимателями. В настоящее время в партнёрстве со Сбером уже более 170 предприятий на Юге России и Северном Кавказе развивают деловые отношения с Индией, при этом их суммарный оборот торговли за 2023 год перешагнул рубеж в 2,2 млрд рублей.
Оптовая и розничная торговля на Юге России и Северном Кавказе трансформируется за счет роста онлайн-продаж товаров повседневного спроса, продуктов питания и фармацевтической продукции. Об этом сказал председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников.
По его мнению, содействие развитию торговли остается одним из основных векторов работы компании. Песенников привел данные экспертов, согласно которым на 1 июля доля отрасли в корпоративном кредитном портфеле банка выросла до 34% (368 млрд рублей). При этом и количество клиентов малого, среднего и крупного предпринимательства приблизилось к 122 тысячам, что составило почти треть от всего числа корпоративных клиентов Юго-Западного банка.
«Продолжаем кредитовать отрасль, в том числе — с применением льготных госпрограмм и в рамках оборотного финансирования. А с учётом переориентации внешней торговли — помогаем бизнесу быстрее выходить на новые рынки, перестраивать логистические цепочки, строить грамотную стратегию входа и продвижения с помощью цифровых решений Сбера и партнеров», — отметил Анатолий Песенников.
Индия остается одной из самых быстрорастущих экономик мира. Ее население составляет почти 1,5 млрд человек. Импорт в РФ из этой страны стремительно растет: это фармацевтика, продукты питания, туризм, электроинструменты, химическая продукция, авиа- и автозапчасти, спецтехника, компоненты для органических удобрений. Многие предприниматели приняли решение о переходе на взаиморасчеты в национальных валютах «рубль — рупия». В перспективах — дальнейшее изучение отраслевых бизнес-рынков при поддержке инструментов торгового финансирования и хеджирования рисков Сбера.