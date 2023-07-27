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Posted 27 июля 2023, 08:52

Published 27 июля 2023, 08:52

Modified 27 июля 2023, 08:54

Updated 27 июля 2023, 08:54

Семьеведение в школах: семейные ценности рассматривается в обязательной программе

27 июля 2023, 08:52
Депутат Госдумы РФ, учредитель движения «Совет матерей» и эксперт ОНФ Татьяна Буцкая заявила, что необходимо включить уроки по семьеведению в школьную программу для прививания детям семейных ценностей.

Этот вопрос активно обсуждается, и уже проведено пять собраний специальной рабочей группы. Ответ на необходимость такого урока очевиден, однако встает вопрос о его формате — внедрить семьеведение в обязательную школьную программу или предложить его как дополнительный курс, пишет ИА RuNews24.ru

Татьяна Буцкая высказала уверенность, что семьеведение не запомнится в сердце ребенка, если оно не будет интересным и искренним, если преподавание будет скучным и монотонным. Она предложила новые подходы, такие как игры, психологические тренинги или составление генеалогических древ семьи с посещением архивов.

Вариант интеграции семьеведения в программу по литературе или цикл «Разговоров о важном» также рассматривается. Согласно мнению депутата, такой подход поможет внедрить семейные ценности в учебный процесс, особенно если эти темы не были отработаны на уровне семьи.

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