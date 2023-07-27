Семьеведение в школах: семейные ценности рассматривается в обязательной программе

Posted 27 июля 2023, 08:52
Published 27 июля 2023, 08:52
Modified 27 июля 2023, 08:54
Updated 27 июля 2023, 08:54
Этот вопрос активно обсуждается, и уже проведено пять собраний специальной рабочей группы. Ответ на необходимость такого урока очевиден, однако встает вопрос о его формате — внедрить семьеведение в обязательную школьную программу или предложить его как дополнительный курс, пишет ИА RuNews24.ru
Татьяна Буцкая высказала уверенность, что семьеведение не запомнится в сердце ребенка, если оно не будет интересным и искренним, если преподавание будет скучным и монотонным. Она предложила новые подходы, такие как игры, психологические тренинги или составление генеалогических древ семьи с посещением архивов.
Вариант интеграции семьеведения в программу по литературе или цикл «Разговоров о важном» также рассматривается. Согласно мнению депутата, такой подход поможет внедрить семейные ценности в учебный процесс, особенно если эти темы не были отработаны на уровне семьи.