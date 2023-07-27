Семьеведение в школах: семейные ценности рассматривается в обязательной программе

Татьяна Буцкая высказала уверенность, что семьеведение не запомнится в сердце ребенка, если оно не будет интересным и искренним, если преподавание будет скучным и монотонным. Она предложила новые подходы, такие как игры, психологические тренинги или составление генеалогических древ семьи с посещением архивов.