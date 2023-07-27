В различных регионах России предпринимают усилия для поддержки семей, где воспитывают детей школьного возраста, обычно это многодетные и малообеспеченные семьи. Например, в Ростовской области семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную финансовую помощь в размере 498 рублей на каждого ребенка. Это пособие предназначено, в том числе, для обеспечения детей, которые учатся в средних образовательных учреждениях, школьной или спортивной формой, а также оплаты их проезда в общественном транспорте.