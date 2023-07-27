Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
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Updated Сегодня, 14:18
С сентября 2023 года учащиеся старших классов начнут изучать историю по новому учебнику, который был разработан совместными усилиями помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Он получил название «История России» и охватывает период с 1945 года до начала 21 века. На обложке изображены представители космической сферы и Крымский мост.
Одна из глав учебника посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине, а также спецоперации. Этот раздел получил название «Россия сегодня. Специальная военная операция». В этой части представлены 17 параграфов, в которых рассматриваются различные аспекты истории России и ее отношения с Западом.
Прописаны следующие темы: «Россия и Запад в начале XXI века», «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России» и «Фальсификация истории».
Кроме того, в учебнике затрагиваются вопросы возвращения Крыма и начала СВО.
Новый учебник «История России» станет важным источником информации для старшеклассников, помогая им более глубоко понять исторические события и их влияние на современный мир.
Президент России принял закон, который предусматривает внедрение единого учебного плана во всех школах страны. Это дает Министерству просвещения России возможность заказывать и создавать учебники для образовательных учреждений.
Школы все еще смогут разрабатывать свои собственные учебные программы, однако их содержание и цели должны соответствовать общему учебному плану, определенному министерством.
С 1 сентября 2023 года единые учебные программы появятся для всех обучающихся от 1 до 11 классы. Министерство уже отправило соответствующие методические рекомендации в субъекты страны.
Помимо этого, планируется разработать единые государственные учебники по всем предметам.
Такое решение поможет семьям, которые переезжают из одного населенного пункта в другой, из-за чего их дети сталкиваются с новыми учебными программами и должны к ним привыкать. В результате введения единого образовательного плана, дети смогут быстрее адаптироваться к новой учебной среде и избежать лишних трудностей.
В России, включая Ростовскую область, школьникам необходимо будет проходить профилактические осмотры и получать заключение от медицинской организации, чтобы иметь возможность посещать занятия физкультурой.
Кроме того, образовательные учреждения обязаны оказывать медицинскую помощь учащимся. Преподаватели, которые пройдут специальную подготовку, смогут этим заниматься.
В различных регионах России предпринимают усилия для поддержки семей, где воспитывают детей школьного возраста, обычно это многодетные и малообеспеченные семьи. Например, в Ростовской области семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную финансовую помощь в размере 498 рублей на каждого ребенка. Это пособие предназначено, в том числе, для обеспечения детей, которые учатся в средних образовательных учреждениях, школьной или спортивной формой, а также оплаты их проезда в общественном транспорте.
Также есть другая категория получателей помощи — это дети-сироты. Для них предусмотрено ежемесячное пособие в размере 12 023 рубля, они также имеют право на дополнительную выплату для покупки учебной литературы и письменных принадлежностей к 1 сентября.
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