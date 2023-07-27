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Школьникам в Ростовской области с 1 сентября будут преподавать историю по-новому

27 июля 2023, 14:15
Фото: 1MI
Школьникам в Ростовской области с 1 сентября будут преподавать историю по-новому
В школах Ростовской области с 1 сентября 2023 года на уроках истории появятся учебники, в которые добавили темы конфликта с Украиной и спецоперации. Чему будут обучать школьников, в материале RostovGazeta.

Что известно о новых учебниках по истории

С сентября 2023 года учащиеся старших классов начнут изучать историю по новому учебнику, который был разработан совместными усилиями помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Он получил название «История России» и охватывает период с 1945 года до начала 21 века. На обложке изображены представители космической сферы и Крымский мост.

Одна из глав учебника посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине, а также спецоперации. Этот раздел получил название «Россия сегодня. Специальная военная операция». В этой части представлены 17 параграфов, в которых рассматриваются различные аспекты истории России и ее отношения с Западом.

Прописаны следующие темы: «Россия и Запад в начале XXI века», «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России» и «Фальсификация истории».

Кроме того, в учебнике затрагиваются вопросы возвращения Крыма и начала СВО.

Кроме того, в учебнике затрагиваются вопросы возвращения Крыма и начала СВО.Кроме того, в учебнике затрагиваются вопросы возвращения Крыма и начала СВО.
Кроме того, в учебнике затрагиваются вопросы возвращения Крыма и начала СВО.
Фото: mil.ru

Новый учебник «История России» станет важным источником информации для старшеклассников, помогая им более глубоко понять исторические события и их влияние на современный мир.

Новые правила в школах с 2023 года

Президент России принял закон, который предусматривает внедрение единого учебного плана во всех школах страны. Это дает Министерству просвещения России возможность заказывать и создавать учебники для образовательных учреждений.

Школы все еще смогут разрабатывать свои собственные учебные программы, однако их содержание и цели должны соответствовать общему учебному плану, определенному министерством.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ростовской области в 2023 году
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С 1 сентября 2023 года единые учебные программы появятся для всех обучающихся от 1 до 11 классы. Министерство уже отправило соответствующие методические рекомендации в субъекты страны.

Помимо этого, планируется разработать единые государственные учебники по всем предметам.

Помимо этого, планируется разработать единые государственные учебники по всем предметам.Помимо этого, планируется разработать единые государственные учебники по всем предметам.
Помимо этого, планируется разработать единые государственные учебники по всем предметам.
Фото: 1MI

Такое решение поможет семьям, которые переезжают из одного населенного пункта в другой, из-за чего их дети сталкиваются с новыми учебными программами и должны к ним привыкать. В результате введения единого образовательного плана, дети смогут быстрее адаптироваться к новой учебной среде и избежать лишних трудностей.

Допуск на физкультуру по справке

В России, включая Ростовскую область, школьникам необходимо будет проходить профилактические осмотры и получать заключение от медицинской организации, чтобы иметь возможность посещать занятия физкультурой.

Кроме того, образовательные учреждения обязаны оказывать медицинскую помощь учащимся. Преподаватели, которые пройдут специальную подготовку, смогут этим заниматься.

Какие есть выплаты к школе

В различных регионах России предпринимают усилия для поддержки семей, где воспитывают детей школьного возраста, обычно это многодетные и малообеспеченные семьи. Например, в Ростовской области семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную финансовую помощь в размере 498 рублей на каждого ребенка. Это пособие предназначено, в том числе, для обеспечения детей, которые учатся в средних образовательных учреждениях, школьной или спортивной формой, а также оплаты их проезда в общественном транспорте.

Например, в Ростовской области семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную финансовую помощь в размере 498 рублей на каждого ребенка.Например, в Ростовской области семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную финансовую помощь в размере 498 рублей на каждого ребенка.
Например, в Ростовской области семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную финансовую помощь в размере 498 рублей на каждого ребенка.
Фото: 1MI

Также есть другая категория получателей помощи — это дети-сироты. Для них предусмотрено ежемесячное пособие в размере 12 023 рубля, они также имеют право на дополнительную выплату для покупки учебной литературы и письменных принадлежностей к 1 сентября.

Читайте также о том, сколько стоит собрать ребенка в школу в Ростовской области в 2023 году.

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