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Штормовое предупреждение ввели в Ростовской области из-за ливней на 28 и 29 июля

27 июля 2023, 08:59
Фото: pxhere.com
Штормовое предупореждение ввели в Ростовской области из-за ливней на 28 и 29 июля
В Ростовской области в ближайшие два дня будет действовать штормовое предупреждение, сообщили в региональном УМЧС.

Причиной предупреждения, которое распространяется на 28 и 29 июля, являются прогнозы неблагоприятной погоды. Ожидаются ливни с градом и сильный ветер до 25 метров в секунду.

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Температура воздуха в четверг, 27 июля, составит 37 градусов, в этот день будет облачно. В пятницу столбики термометров покажут 30 градусов, в субботу — 27 градусов.

С воскресенья, 30 числа, осадки должны прекратиться.

Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Штормовое предупреждение#Ростовская область#Ливни#УМЧС#Град#Неблагоприятная погода#Сильный ветер#Температура воздуха#Осадки#Облачно#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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