Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Причиной предупреждения, которое распространяется на 28 и 29 июля, являются прогнозы неблагоприятной погоды. Ожидаются ливни с градом и сильный ветер до 25 метров в секунду.
Температура воздуха в четверг, 27 июля, составит 37 градусов, в этот день будет облачно. В пятницу столбики термометров покажут 30 градусов, в субботу — 27 градусов.
С воскресенья, 30 числа, осадки должны прекратиться.
Ранее в Ростове назвали самые затапливаемые ливнями места. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.