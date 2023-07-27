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Следы тротила нашли в направлявшемся из Турции в Ростов-на-Дону судне

27 июля 2023, 07:18
Фото: pxhere.com
Следы тротила нашли в направлявшемся из Турции в Ростов-на-Дону судне
На иностранном судне, которое направлялось из Турции в Ростов-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки, сообщает Telegram-канал Readovka.

По информации канала, в трюме и на поверхности шлюпки сухогруза якобы нашли следы тротила. По некоторым данным, судно является гражданским.

«Это очередное иностранное гражданское судно, которое раньше могли использовать для доставки взрывчатки на Украину», — пишет канал. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Стало известно, что за взрывчатку нашли на сухогрузе, следовавшем в Ростов из Турции
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До этого СМИ писали, что нашли следы взрывчатки на другом судне, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Ранее в донской столице осудили террориста, готовившего взрыв в Ставрополе.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Тротил#Турция#Происшествие#Гражданское судно#Следы тротила#Взрывчатка#Судно
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