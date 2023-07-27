Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По информации канала, в трюме и на поверхности шлюпки сухогруза якобы нашли следы тротила. По некоторым данным, судно является гражданским.
«Это очередное иностранное гражданское судно, которое раньше могли использовать для доставки взрывчатки на Украину», — пишет канал. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
До этого СМИ писали, что нашли следы взрывчатки на другом судне, следовавшем в Ростов-на-Дону из Турции. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Ранее в донской столице осудили террориста, готовившего взрыв в Ставрополе.