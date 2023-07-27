Спасатель рассказал, как выбраться из водоворота в Дону

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Как рассказал спасатель, водовороты в Дону — явление очень распространенное из-за быстрого течения реки, донных ям и резких перепадов глубины в районе фарватера.
«Перед тем как заходить в воду — осмотрите ее поверхность. Если вы увидели, что вода закручивается даже далеко от вас — не купайтесь здесь. Течение у воронки очень мощное и может затянуть с большого расстояния», — предупреждает спасатель.
Спасатель напоминает, что купаться в одиночку в природных водоемах не стоит.
«Если вы все-таки поняли, что вас затягивает в воронку — не паникуйте. Это самое опасное, потому что бессистемные барахтанья могут вас запутать в водорослях или мусоре. Старайтесь держать голову как можно выше над водой, а рот — закрытым», — говорит спасатель.
Белков советует экономить силы и плыть по направлению течения, а не против. Постепенно нужно отгребать в сторону от водоворота.
«Если водоворот очень мощный и вы попали в самый эпицентр — глубоко вдохните и ныряйте. Под водой постарайтесь найти течение, которое выходит из водоворота и поднимается к поверхности. Оно в любом водовороте есть всегда», — рекомендует эксперт.
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