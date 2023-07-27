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Спасатель рассказал, как выбраться из водоворота в Дону

27 июля 2023, 07:17
Фото: 95.mchs.gov.ru
Спасатель рассказал, как выбраться из водоворота в Дону
Чтобы не попасть в водоворот, нужно выбрать спокойное место для купания с медленным течением или стоячей водой, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Как рассказал спасатель, водовороты в Дону — явление очень распространенное из-за быстрого течения реки, донных ям и резких перепадов глубины в районе фарватера.

«Перед тем как заходить в воду — осмотрите ее поверхность. Если вы увидели, что вода закручивается даже далеко от вас — не купайтесь здесь. Течение у воронки очень мощное и может затянуть с большого расстояния», — предупреждает спасатель.

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Спасатель напоминает, что купаться в одиночку в природных водоемах не стоит.

«Если вы все-таки поняли, что вас затягивает в воронку — не паникуйте. Это самое опасное, потому что бессистемные барахтанья могут вас запутать в водорослях или мусоре. Старайтесь держать голову как можно выше над водой, а рот — закрытым», — говорит спасатель.

Белков советует экономить силы и плыть по направлению течения, а не против. Постепенно нужно отгребать в сторону от водоворота.

«Если водоворот очень мощный и вы попали в самый эпицентр — глубоко вдохните и ныряйте. Под водой постарайтесь найти течение, которое выходит из водоворота и поднимается к поверхности. Оно в любом водовороте есть всегда», — рекомендует эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что рыбак на резиновой лодке едва не утонул в Таганрогском заливе в Ростовской области.

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